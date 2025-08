Leapmotor C10: van 217 pk naar 585 pk en met grotere accu

Van de Leapmotor C10 komt binnenkort een nieuwe variant beschikbaar. Die is dik tweeëneenhalf keer zo sterk als de varianten die je nu kent. We hebben het over de Leapmotor C10 AWD!

De Leapmotor C10 is momenteel met twee verschillende aandrijflijnen leverbaar. De Chinese SUV die middels een samenwerking met Stellantis in Europa wordt aangeboden is er als 217 pk sterke EV met een 69,9 kWh accu én als C10 REEV met een 215 pk sterke elektromotor, een kleinere 28,4 kWh en een benzinemotor die als range-extender fungeert. Spoedig komt er een derde aandrijflijn naar de menukaart van de C10: de AWD.

De Leapmotor C10 AWD heeft zoals zijn naam al aangeeft vierwielaandrijving. Het heeft geen range-extender en is in dat opzicht dus een traditionele EV. Wat hij wél heeft: twee samen 585 pk sterke elektromotoren. Daarmee hij is hij ruim 2,5 keer zo krachtig als de reguliere elektrische C10. Met dat vermogen beukt de C10 AWD zich vanuit stilstand in slechts 4 seconden naar een snelheid van 100 km/h.

Beresterk en bloedsnel dus, die C10 AWD. Interessanter nog is het elektrisch bereik, ondanks dat nog helemaal niet bekend is. De Leapmotor C10 AWD heeft namelijk geen 69,9 kWh accu zoals de reeds bestaande volledig elektrische versie, maar een 81,9 kWh groot exemplaar. De actieradius van de Leapmotor C10 AWD - die enkel als rijk uitgeruste Design beschikbaar komt - zal dan ook ver boven de 420 kilometer liggen die de versie met kleinere accu achter zijn naam noteert.

Tijdens de Zurich Auto Show die in oktober in - je verwacht het niet - Zurich plaatsvindt, wordt de C10 AWD voor het eerst aan het publiek getoond. Dan hopen we je ook meer over onder meer het bereik te kunnen vertellen.