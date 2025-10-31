Het leveringsgamma van de Leapmotor C10 ziet er vanaf nu heel anders uit. Er is een nieuwe vierwielaangedreven elektrische variant met beestachtig veel vermogen én een veel grotere accu. Die grotere accu is er ook voor een nieuwe variant met achterwielaandrijving. Dat is direct de versie met het grootste bereik.

De Leapmotor C10 was er tot op heden met twee soorten aandrijflijnen. De elektrische variant had altijd een 69,9-kWh accu en een 217 pk sterke elektromotor, goed voor een bereik van 420 kilometer. Daarnaast leverde Leapmotor een variant met een kleinere accu en een benzinemotor die als range extender fungeert: de C10 REEV. Die kost exact net zoveel als de elektrische versies met 69,9-kWh accu. We schreven al tweemaal over de komst van een vierwielaangedreven elektrische versie met bijna 600 pk en aan grotere accu. Van die variant kan AutoWeek je vertellen wat de prijs is. Ook interessant: de grotere accu in die versie valt ook te combineren met een nieuwe achterwielaangedreven variant! Twee nieuwe interessante versies dus. Daar gaan we.

De Leapmotor C10 met de nieuwe grote 81,9-kWh accu wordt door de fabrikant aangeduid als de ProMax. De C10 met de 'kleine' 69,9-kWh accu van de reeds bestaande elektrische versies staat nu als Pro in de boeken. De Leapmotor C10 ProMax - dus met de grote accu - is er vanaf nu als 598 pk en 720 Nm sterke variant met vierwielaandrijving. Die heeft dus zomaar 380 pk meer dan de elektrische C10 zoals je die tot op heden kende. Die Leapmotor C10 ProMax AWD kost €45.050 en is daarmee 'slechts' 5 mille duurder. Met zijn hoge vermogen beukt de 2.164 kilo zware C10 ProMax AWD in 4 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid: 190 km/h. De actieradius bedraagt 437 kilometer en is voor een SUV met zo'n flinke accu niet bijster indrukwekkend.

Ook RWD met nieuwe grote accu

Voor wie dat bereik niet volstaat, is er goed nieuws. De nieuwe 81,9-kWh accu is ook te combineren met een nieuwe achterwielaangedreven variant. Een tweede dus. Die is 299 pk en 360 Nm sterk en is goed voor een actieradius van 510 kilometer. Snelladen kan met 180 kW. Aanzienlijk rapper dan de C10 met kleinere accu die op maximaal 84 kW bleef steken. Deze tweede nieuwe variant kost met zijn vanafprijs van €42.550 slechts €2.o00 meer dan de 218 pk sterke C10 met kleinere accu. Ongeacht de gekozen variant mag de Leapmotor C10 tot 1.500 kilo trekken.

Prijzen Leapmotor C10