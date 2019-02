Range Rover Sport HST breekt los

De Range Rover Sport HST is een nieuwe variant van de Range Rover Sport die hoog op de benzineladder komt te staan. De HST is, op de plug-in hybride P400e na, de krachtigste Velar zonder V8 onder de kap. In de neus een 3,0-liter grote zes-in-lijn, een Igenium-machine die 400 pk en 550 Nm koppel mobiliseert.

Met die zescilinder lanceert de HST zich in 6,2 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 225 km/h. Interessant gegeven is dat de 3.0 niet alleen een elektrisch aangestuurde supercharger heeft, maar ook is voorzien van Mild Hybrid-techniek. Het systeem kan tijdens het remmen vrijkomende energie opslaan in het 48v-accupakket. Het gemiddeld verbruik moet op 9,3 l/100 km liggen. Omstreeks 2020 moet van elke Land Rover een geëlektrificeerde versie beschikbaar zijn.

Vanbuiten is de HST-variant onder andere te herkennen aan zijn rode remklauwen en zijn HST-badges. De nieuwe variant is leverbaar met twee soorten lichtmetaal en is beschikbaar in vijf verschillende carrosseriekleuren. Natuurlijk is ook de uitrusting van de HST het vermelden waard. Wat te denken van zestienvoudig verstelbare voorstoelen en suède-aankleding op het stuur en rond de pook?

Jaguar Land Rover heeft meteen een prijskaartje aan de auto gehangen: € 139.020.