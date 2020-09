Land Rover Defender ook als plug-in hybride

De in september vorig jaar officieel herboren Defender was al beschikbaar met een uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren. Zo kon je de Defender al krijgen met 200 pk en 240 pk sterke viercilinder dieselmotoren en was de offroader op benzinevlak al beschikbaar met een 300 pk sterke viercilinder én met een 400 pk krachtige mild-hybrid zescilinder. Land Rover brengt nu ook zescilinder diesels én een plug-in hybride variant naar de Defender. Die plug-in is direct de goedkoopste Defender die je kopen kunt.

Plug-in hybride

Al bij de introductie van de Defender was bekend dat de auto beschikbaar zou komen met een plug-in hybride aandrijflijn. Die stekkerversie heet officieel P400e, en daarmee volgt het model de naamgeving die Land Rover toepast op de gelijknamige plug-in hybride variant van de Land Rover Range Rover. De stekkerversies van de Range Rover Evoque en Discovery Sport heten immers P300e. Dat verschil zit hem dan ook in de aandrijflijn. In tegenstelling tot de Evoque en Discovery Sport, schopt de Defender P400e het net als zijn grotere stekkerbroer tot een systeemvermogen van 404 pk.

In de neus ligt de 300 pk sterke viercilinder die we kennen van de P300, al werkt de machine nu samen met een 143 pk sterke elektromotor. Het accupakket heeft een capaciteit van 19,2 kWh. Op één acculading komt de plug-in hybride P400e 43 kilometer ver. Aan een 50 kW-snellader is het accupakket in 30 minuten tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h rondt de Defender P400e in slechts 5,6 seconden af. Z'n topsnelheid ligt op 210 km/h. Minstens zo interessant: de P400e kan tot 3.000 kilo trekken!

Let wel, de P400e plug-in hybride komt alleen beschikbaar voor de lange Defender 110. De kortere Defender 90 moet het dus zonder stekkerversie doen. De vanafprijs van de Defender 110 P400e ligt op €82.016. Daarmee is het - met uitzondering van de 90 en 110 op grijs kenteken - met afstand de goedkoopste Defender.

Dieselmotoren

Dan de nieuwe diesels, want ook de Defender maakt kennis met de nagelnieuwe zes-in-lijn dieselmotoren van de Ingenium-familie die Land Rover onlangs aan het leveringsgamma van de Range Rover en Range Rover Sport toevoegde. De van mild-hybrid techniek voorziene 3.0 zes-in-lijn komt op de internationale motorenlijst in drie vermogensvarianten beschikbaar: D200, D250 en D300. De 650 Nm krachtige topversie helpt de Defender in 6,7 seconden aan een snelheid van 100 km/h. Vergeet overigens de huidige D200 en D240 viercilinder diesels, die worden respectievelijk vervangen door de nieuwe 200 pk en 500 Nm sterke D200 en de 249 pk en 570 Nm sterke D250.

X-Dynamic

De in dit artikel al meermaals aangehaalde Defender 90 stond al op de Nederlandse prijslijsten, echter start Land Rover nu ook met de levering van deze korte versie van de Defender. Het motorenaanbod van de 90 is, met uitzondering van de plug-in versie, identiek aan dat van de Defender 110. Land Rover introduceert verder een nieuwe uitvoering: de X-Dynamic. Deze nieuwe Defender-smaak dicht het gat dat tussen de reguliere varianten en de X-uitvoering bestaat. De nieuwe variant is zowel voor de korte Defender 90 als voor de langere Defender 110 beschikbaar en kenmerkt zich onder andere door zijn Silicon Satin kleurige skidplates met bijpassende grille. Vanbinnen is uiteraard een reeks X-Dynamic-badges te vinden.

Land Rover breidt de optielijst van de Defender verder uit met nieuwe lakkleuren en nieuwe opties als een stoffen roldak voor de Defender 110 en een uitgebreid audiosysteem van Meridan.