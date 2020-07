Nieuwe zes-in-lijn diesels voor Range Rover en Range Rover Sport

Land Rover introduceert een volledig nieuwe zes-in-lijn dieselmotor, een uit aluminium opgetrokken machine die tot de Ingenium-motorenfamilie van Jaguar Land Rover behoort en die altijd is voorzien van twee turbo's. De zes-in-lijn met een inhoud van 3,0 liter komt er in drie vermogensvarianten die allen voldoen aan de Euro 6d-emissienorm. Dat hebben de machines onder andere aan het mild-hybrid systeem te danken. De drie nieuwe motorenversies zijn namelijk gekoppeld aan een 48V mild-hybrid systeem dat onder meer een starter-generator omvat. Tijdens het uitrollen en afremmen wordt energie gerecupereerd die onder meer bij het accelereren gebruikt kan wordt om de motor te ontlasten.

De mildste variant van de nieuwe 3.0 zes-in-lijn dieselmotoren is de D250. Deze motorversie is 249 pk sterk en geeft tussen 1.250 en 2.250 tpm zijn maximumkoppel van 600 Nm vrij. Deze machine komt echter alleen naar de Range Rover Sport. Hoger op de ladder staat de D300, een 300 pk sterke variant van dezelfde 3.0 die zijn maximale trekkracht van 650 Nm tussen de 1.500 en 2.500 tpm vrijgeeft. Met een opgegeven gemiddeld verbruik van 8,6 l/100 km is de Land Rover Range Rover er marginaal dorstiger mee dan met de D250. De Range Rover Sport noteert er hetzelfde verbruik mee als met de D250: 8,4 l/100 km. De Range Rover sprint met deze machine in 7,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Deze D300 vervangt de 275 pk en 625 Nm sterke SDV6-dieselmotor, een V6 die de Range Rover in 7,9 seconden aan een snelheid van 100 km/h hielp en waar die SUV een gemiddeld verbruik van 9 l/100 km mee scoorde. De nieuwe zes-in-lijn diesel is dus zowel krachtiger als efficiënter dan de V6 die hij vervangt.

De krachtigste variant van de 3.0 zes-in-lijn is de D350. Deze 350 pk en 700 Nm (1.500-3.000 tpm) sterke variant jaagt de Range Rover in 7,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h terwijl de Range Rover Sport dat klusje 0,3 tellen sneller klaart. De zescilinder dieselmotor levert de Range Rover een gemiddeld verbruik op van 9,2 l/100 km. De Range Rover Sport is met een gemiddeld verbruik van 9,1 l/100 km marginaal zuiniger. De hagelnieuwe D350 fungeert als vervanger van de SDV8, de 339 pk en 740 Nm sterke 4.4 V8 die Land Rover tot op heden in de Range Rover en Range Rover Sport leverde. Hoewel de zescilinder het met twee pitten minder moet doen dan de V8, is de nieuwe zescilinder als D350 11 pk krachtiger dan de achtcilinder die hij vervangt. Met de vorige V8, die overigens 80 kilo zwaarder was dan de nieuwe zescilinder, noteerde de Range Rover een gemiddeld verbruik van 10,6 l/100 km achter zijn naam (Range Rover Sport: 10,5 l/100 km), een sprint naar de 100 km/h nam 7,3 tellen in beslag (Range Rover Sport: 7,2 seconden). Daarmee is de nieuwe zes-in-lijn dieselmotor in zijn krachtigste vorm dus sterker én zuiniger dan de V8 die hij vervangt.

Range Rover

Het internationale motorengamma van de Land Rover Range Rover omvat straks de hierboven omschreven D300- en D350-dieselversies, maar de SUV blijft daarnaast natuurlijk ook beschikbaar met andere motoren. Zo is er de 400 pk en 550 Nm sterke P400, een 3.0 zes-in-lijn benzinemotor waarmee de bekende 0-100-sprint in 6,3 tellen achter de rug is. Er is natuurlijk ook een plug-in, de 404 pk en 640 Nm sterke (P400e) plug-in hybride blijft gewoon op de menukaart van de Range Rover staan. Het vermogen is afkomstig uit een 2.0 viercilinder benzinemotor en een krachtige elektromotor. Dankzij een 13 kWh groot accupakket kan deze stekkerhybride 40 kilometer elektrisch afleggen. Rap is de P400e met een 0-100-sprinttijd van 6,4 seconden ook zeker. Aan de andere kant van het motorenspectrum staan de twee versies van de 5.0 V8 Supercharged die Land Rover in de Range Rover lepelt. De eerste is 525 pk en 625 Nm sterk (P525) en lanceert de SUV in 6,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De tweede en sterkste variant is de 565 pk en 700 Nm sterke P565. Met deze krachtcentrale heeft de kolos in 5,4 seconden de snelheidsmeter op 100 km/h staan.

De Range Rover is straks onder meer te krijgen in drie nieuwe speciale uitvoeringen: de Westminster Edition, de Westminster Black Edition en de speciale SVAutobiography Dynamic Black. Die laatste is uitgerust met de 565 pk sterke V8, de koets is gespoten in Santorini Black Gloss. Deze oppereditie staat op 22-inch lichtmetaal en is niet alleen vanbuiten, maar ook vanbinnen tot in de kleinste nisjes in het zwart uitgevoerd.

Range Rover Sport

Zoals gezegd is de Range Rover Sport wel met alle drie de nieuwe dieselmotoren leverbaar. Natuurlijk blijft ook de Range Rover Sport beschikbaar met een reeks andere aandrijflijnen. Net als zijn grote broer is de Range Rover Sport er als mild-hybride P400 en als plug-in P400e. Daarnaast levert Land Rover een reguliere 300 pk en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder benzinemotor (P300) in de Range Rover Sport, een niet in de Range Rover leverbare machine zonder mild-hybrid techniek. Ook wat achtcilinders betreft zijn er verschillen tussen de twee Range Rover-varianten. Hoewel de Range Rover Sport net als de Range Rover met de 525 pk sterke versie van de 5.0 V8 is te krijgen (P525), moet de Sport het zonder de P565-variant doen. Met een logische reden. De Range Rover Sport is in tegenstelling tot zijn grote broer beschikbaar als sportief ingestelde SVR. De machtige achtcilinder is in die versie maar liefst 575 pk en 700 Nm sterk, dat is voldoende benzinekracht om de Range Rover Sport in 4,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h te jagen en om hem aan een topsnelheid van 283 km/h te helpen.

Ook de Range Rover Sport is straks te krijgen in drie nieuwe speciale edities: de op uitrustingsniveau HSE gebaseerde HSE Silver en HSE Dynamic Black én de heftig uitgedoste SVR Carbon Edition. Die laatste is vermeldenswaardig, daar deze speciale editie van de Range Rover Sport SVR niet alleen speciaal 22 inch groot zwart lichtmetaal heeft, maar vanbuiten ook is aangekleed met zichtbaar carbon. We komen het lichtgewicht goedje tegen op het middelste deel van de motorkap, in de voorbumper, in de grille én in het interieur.

En verder...

Welke motoren op de Nederlandse leveringslijsten van de Range Rover en Range Rover Sport komen te staan, wordt in een later stadium vrijgegeven. Overigens is het motorennieuws niet het enige nieuws dat betrekking heeft op het Engelse duo. Zo profiteren de twee SUV's van de nieuwste versie van het Pro Touch Duo-systeem dat nu ook om weet te gaan met Android Auto en Apple Carplay. Ook zijn de SUV's beschikbaar met Carbon Air Ionization, een systeem dat voor schonere lucht in het interieur moet zorgen. De vanafprijs van de Range Rover Sport D250 is vastgesteld op €115.444. De Range Rover kost met de nieuwe zes-in-lijn minimaal €152.229 (D300).