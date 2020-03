Prijzen Land Rover Defender Commercial bekend

De prijzen van de reguliere uitvoeringen van de nieuwe Defender beginnen net onder de ton. Zo heb je de korte Defender 90 als D200, met 200 pk sterke viercilinder dieselmotor, in de naamloze basisuitvoering vanaf € 96.250 en ook de 300 pk sterke P300-benzineversie in die basistrim blijft met zijn vanafprijs van € 98.820 net onder de grens van € 100.000 euro. De langere Defender 100 begint altijd boven die magische grens en kost als D200 minimaal € 102.520. De Commercial-uitvoeringen, de grijs kentekensmaken, zijn gericht op de bedrijfswagenmarkt en logischerwijs voor lagere bedragen in de orderboeken.

De 4,58 meter lange Defender 90 Commercial wisselt als D200 - in basisuitvoering - vanaf € 46.470 van eigenaar. Let wel, dit is dus de catalogusprijs exclusief btw en bpm. Liever de krachtigere D240 met een van twee turbo's voorziene 240 pk sterke 2.0 dieselmotor? Reserveer dan een bedrag van € 50.030. De 300 pk sterke P300, een benzineversie met een 2.0 onder de kap, staat vanaf € 50.010 in de orderboeken. De krachtigste variant is de P400, een versie met een van mild-hybridtechniek uitgerusten 3,0-liter zes-in-lijn onder de kap die als 90 Commercial minimaal € 57.640 moet opbrengen.

Zoals gezegd is ook de Defender 100 als Commercial te krijgen. Deze 5,02 meter lange Defender kost in die configuratie, uitgevoerd als naamloze basisversie minimaal € 51.530. In dat geval ligt ook de D200-dieselmotor onder de kap. De Defender 110 Commercial met D240-dieselmotor kost minstens € 54.980 terwijl voor de P300- en P400-benzineversies respectievelijk € 54.980 en € 62.570 wordt gevraagd. Land Rover levert de Defenders Commercial 90 en 110 verder als S, SE, HSE en als X. Die laatste is alleen te krijgen in combinatie met de P400-aandrijflijn.

Exacte specificaties over onder meer laadvermogen en de afmetingen van de laadruimte zijn vooralsnog niet verkrijgbaar. We zijn in afwachting van een reactie van Jaguar Land Rover Nederland.