Land Rover Defender met V8 gesnapt

Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat je in Nederland voor het laatst een Defender met een V8 kon bestellen. De vorig jaar tot op kleinste nippeltje vernieuwde Defender is tot op heden alleen met vier- en met zescilinders gepresenteerd, maar de geruchtenmolen blaast al even geluiden rond over de komst van een versie met een achtcilinder in de neus. De op deze foto's zichtbare Defender zou zomaar een met een V8 uitgerust testexemplaar kunnen zijn.

De 'Prototype Vehicle'-sticker op zowel neus als kont verraden uiteraard dat hier niet zomaar een Defender rondgaat. Opvallender is echter wat zich onderaan de bilpartij van deze Defender 110 bevindt. Aan weerszijden van de achterkant zien we namelijk twee vierkante uitlaateindstukken, wat het totaal aantal stortkokers op vier brengt. De aanwezigheid van vier knalpijpen wijst er bij producten van Jaguar Land Rover nagenoeg altijd op dat er voorin een V8 de dienst uitmaakt.

Of de achtcilinder onder de kap afkomstig zal zijn van Jaguar Land Rover zelf, of dat Land Rover bij een andere fabrikant aanhaakt voor de levering van een achtcilinder, is nog niet helemaal helder. Jaguar Land Rover zou in theorie zijn eigen 5.0 V8 in de auto kunnen hangen, maar die achtcilinder loopt op zijn laatste benen. Volgens een door onze Engelse collega's van AutoExpress opgepikt gerucht is het mogelijk dat Land Rover de twinturbo 4.4 V8 van BMW gaat gebruiken voor de heftige versie van zijn Defender.

Welke achtcilinder het ook wordt, de Defender wordt er in ieder geval stukken krachtiger van dan de vorige reguliere Defender met V8. De tot 2002 in Nederland geleverde Defenders 90 en 110 schopten het met hun 3,5 liter grote V8 tot een weinig indrukwekkende 136 pk en 254 Nm koppel. Land Rover Classic heeft in 2018 nog een gelimiteerde Defender Works V8 geleverd, een Defender met een 405 pk sterke V8 onder de kap. Reken erop dat de nieuwe Defender met V8 zo tussen de 450 en 500 pk krachtig gaat zijn. Een mooie concurrent voor de veel zwaardere Mercedes-Benz G-klasse in AMG-trim.