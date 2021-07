Land Rover Defender als rallykanon dankzij Bowler

Bowler is met name in Land Rover-land een bekende naam. Het Engelse bedrijf bouwt maar wat graag modellen van het merk om voor stevige races in de grotenmensenzandbak en ook in 2021 laat Bowler van zich horen. We maken digitaal kennis met de Bowler Challenge Defender, een voor rallygebruik omgebouwd Defender 90 - de korte dus - die volgend jaar mee gaat doen aan maar liefst zeven rally's van de kakelverse Bowler Challenge 2022.

De Bowler Defender is gebaseerd op de Defender 90 met 300 pk sterke 2.0 benzinemotor. De auto is echter grondig onder handen genomen. Bowler heeft de subframes en de carrosserie verstevigd en de portieren zijn aan de onderzijde ingekort. Er zijn extra sleepogen, een inwendig reservewiel, extra verstevigingsbalken en ook de ophanging is aangepakt. Bowler hangt een sportuitlaat onder de Defender, geeft de auto een aangepast koelsysteem, extra luchtinlaten en nieuwe draagarmen. Daarbij staat de heftige Defender 2,5 centimeter hoger op z'n poten. Een rolkooi is van de partij, er is speciaal 18-inch lichtmetaal en de Bowler Defender krijgt schakelflippers achter het stuur die je vanuit je nieuwe racestoelen natuurlijk razendsnel kunt bedienen. De lijst met aanpassingen is eigenlijk eindeloos. Zo zijn we het uitneembare racestuur en het gestripte interieur, de extra verlichting en zespuntsgordels nog vergeten te noemen.

Wie het wil, kan voor €116.000 meedoen aan de Bowler Challenge 2022. Let wel, dat is inclusief de kosten voor een door Bowler omgebouwde Defender. Wat de Bowler Defender kost, is nog niet bekend.