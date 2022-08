Lamborghini Urus Performante volledig op straat

Lamborghini komt zoals verwacht met een nieuwe, sportievere versie van de Urus-SUV. De Lamborghini Urus Performante is nog niet onthuld, maar laat zich toch al uitgebreid zien. Ook weten we nu wat technische details.

Het lijkt erop dat iemand bij TheNationalNews.org uit de Verenigde Arabische Emiraten iets te vroeg op ‘publiceren’ heeft gedrukt. Daar troffen we namelijk niet alleen de (nog wat korrelige) foto’s van de Lamborghini Urus Performante aan, maar zelfs technische gegevens en een eerste rij-indruk. Deze informatie is dus nog niet bevestigd door Lamborghini zelf, maar alles wijst erop dat het hier inderdaad om de Urus Performante gaat.

Dat ‘Performante’ suggereert extra kracht, en die is er ook. Wel is de vermogenswinst volgens onze bron erg beperkt, met 666 in plaats van de standaard 650 pk uit dezelfde V8. Dat zou hij onder meer danken aan een Akrapovic-uitlaat, die ongetwijfeld dik klinkt.

Groter nieuws zou te vinden zijn op onderstel-gebied. In plaats van de standaard luchtvering staat deze wat meer ‘hardcore’ Urus namelijk op stalen veren, die de auto 20 mm dichter bij het asfalt brengen. Ze zijn naar verluidt aan de voorkant 90 procent steviger dan standaard en achter toch nog 51 procent. De 22- of 23-inch wielen staan op iedere as 16 mm verder uit elkaar. Ze dragen natuurlijk ook bij aan het extra heftige uiterlijk. Dat kenmerkt zich door veel zwarte accenten, vooral op en rond de bumpers. In de koelopeningen vooraan zien we horizontale lamellen in plaats van Lamborghini’s typerende ‘hexagons’, maar verder valt de opsmuk eigenlijk een beetje tegen. Wel noteren we nog een motorkap met extra koelgaten en een extra heftige dakspoiler. Het interieur wordt aangekleed met sportieve stoelen en veel, heel veel Alcantara.

In de Emiraten kost de Urus Performante volgens The National News omgerekend zo’n 298.000 euro. Dat is fors meer dan de grofweg 227.500 euro die er daar voor een normale Urus wordt gevraagd. Reken je evengoed niet rijk: in Nederland kost een ‘normale’ Urus al dik meer dan drie ton.