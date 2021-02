Lamborghini Urus 'Evo' betrapt

De Urus is de absolute verkooptopper van Lamborghini. Het merk verkocht vorig jaar 4.391 exemplaren van de power-SUV en daarmee was hij goed voor maar liefst 59 procent van de totale Lambo-afzet. Ook in Nederland boeren de Italianen goed met de Urus. Sinds de marktintroductie in 2018 hebben 67 exemplaren een Nederlandse eigenaar gevonden, 28 stuks meer dan het aantal Huracáns dat sinds 2014 in ons land is verkocht. Reden genoeg dus om hem actueel te houden. Op deze set spionagefoto's is de aangescherpte Urus voor het eerst in testkostuum te zien.

De herziene Urus, die net als de vernieuwde Huracán mogelijk de Evo-toevoeging achter zijn naam krijgt, wordt ogenschijnlijk niet zeer ingrijpend aangepast. Lamborghini geeft 'm zo te zien een gewijzigde grille in de bovenste laag van de voorbumper, met een extra horizontale lamel. Tevens lijkt Lamborghini een verbreding - of in ieder geval een extra opening - bij de achterste wielkast toe te voegen. Reken verder op de komst van zaken als een gemoderniseerd infotainmentsysteem en nieuwe afwerkingsmaterialen voor het interieur.

De Lamborghini Urus heeft in zijn huidige vorm een 4,0-liter biturbo V8, die 650 pk en 850 Nm via een achttraps automaat over alle vier de wielen verdeelt. Met die bonk primitieve oerkracht sprint de zo'n 2,2 ton wegende SUV in 3,6 tellen naar de 100 km/h. In 12,8 seconden staat de 200 km/h op de klok en het versnellen houdt pas op zodra de digitale snelheidsmeter op 305 km/h staat. Mogelijk weet Lamborghini een handjevol pk's en NM's extra uit de 6.5 V8 te trekken, maar reken niet op een geweldige vermogenstoename. Laten we eerlijk zijn, nodig is dat ook zeker niet.