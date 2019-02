Lamborghini Huracán Evo Spyder breekt los

In januari dit jaar presenteerde Lamborghini de Huracán Evo en nu is het moment daar dat ook de Huracán Spyder de Evo-behandeling ondergaat. De opengewerkte extremist beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Autosalon van Genève.

Net als bij de Huracán Evo het geval was, gaat de 5,2-liter grote V10 die achter de stoelen is gehuisvest er aardig op vooruit. De tiencilinder krijgt er 30 pk bij en dat betekent dat die machine nu 640 pk en 600 Nm levert. Inderdaad: hetzelfde vermogen als de Performante-varianten. Daarmee sprint de Huracán Evo Spyder in 3,1 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 325 km/h. Ook indrukwekkend: wie vanuit stilstand naar een snelheid van 200 km/h wil denderen, heeft aan 9,3 tellen genoeg.

De Huracán Spyder wordt net als zijn vernieuwde dichte broer voorzien van nieuwe kijkers en nieuw bumperwerk. Net als bij de Huracán Performante het geval was, eindigen de uitlaateindstukken nu een verdieping hoger in het achterste van de geweldenaar.

De Huracán maakt kennis met een meesturende achteras en een torque vectoring-systeem dat van toepassing is op alle vier de wielen. Verder heeft Lamborghini de stuurinrichting onder de loep genomen en verscherpt. Ook vanbinnen is er nieuws te melden, zo maakt de Huracán kennis met een nieuw 8,4-inch groot aanraakscherm dat in de middenconsole is geplaatst. Het systeem kan onder andere overweg met Apple CarPlay. Minder belangrijk, maar toch het vermelden waard: de oranje kleur op de foto's draagt de naam Arancio Xanto en is helemaal nieuw. Ook het 20-inch grote lichtmetaal dat je op deze foto's ziet, de Aesir-wielen, zijn nieuw. De eerste exemplaren worden deze lente geleverd.