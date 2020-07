Lamborghini bouwt tienduizendste Urus

Lamborghini heeft er bepaald niet verkeerd aan gedaan om zich aan te sluiten bij het SUV-geweld in de top van de markt. Deze week is namelijk de tienduizendste Urus gebouwd. Een ongekend succes voor de Italiaanse fabrikant.

In Sant'Agata Bolognese krijgt men vandaag even een extra kopje cappuccino en een rijkelijk belegde pizza, want daar is een zeer belangrijke mijlpaal te vieren. Lamborghini heeft namelijk de tienduizendste Urus gebouwd. Dat al na pakweg twee jaar; een productie- en verkooptempo waar Lamborghini voorheen alleen maar van kon dromen. De Urus is een schot in de roos.

Het feestnummer is een in de kleur Nero Noctis Matt gespoten Urus, met een speciaal op persoonlijk verzoek door Ad Personam in oranje en zwart uitgevoerd interieur. De auto, die ook een speciaal chassisplaatje met nummer 10.000 erop krijgt, gaat zijn leven slijten in Rusland.

De Urus vertrekt vanuit de Italiaanse fabriek natuurlijk voornamelijk naar oorden vol extreem rijken, zoals oliestaten in het Midden-Oosten, maar ook hier in Nederland is de SUV geen onbekende. Sterker zelfs, ook hier heeft de Urus voor een enorme opleving gezorgd in de verkopen van het merk. In 2017 stond de verkoopteller op 8 Lamborghini's, in 2018 op 19 en vorig jaar plots op 49. Maar liefst 36 van die 49 Lambo's was een Urus. Dit jaar zijn er al 11 van verkocht hier. De totaalstand staat op 54 en daarmee is het hier met afstand de meest verkochte Lamborghini in jaren.