Lamborghini Urus Pearl Capsule valt lekker op

Een Lamborghini Urus is van zichzelf al geen muurbloempje, maar een ieder die nog wat meer wil opvallen, moet even opletten. Lamborghini komt namelijk met een nieuwe speciale editie: de Pearl Capsule.

De foto’s verklappen natuurlijk al gelijk wat het unieke van de Pearl Edition is: de kleur! Dat beetje extra kleur mag ook wel, want Lamborghini laat weten dat de meeste eigenaren van de nu 8.300 verkochte exemplaren van de Urus voor een grijze lakkleur kozen. Zonde bij zo’n extreme SUV van een kleine € 300.000. De op één na populairste lakkleur is gelukkig de iconische gele kleur, maar er mogen dus wel wat meer opvallende opties aan het gamma worden toegevoegd. Daarvoor zijn deze felgroene en feloranje edities in het leven geroepen.

De Pearl Capsule-kleuren komen voorlopig naast het reguliere kleurenpalet beschikbaar. De groene en oranje kleuren worden bij deze versie niet enkel op de koets gebruikt, maar komen ook terug in de lichtmetalen 23-inch wielen en in het interieur. Zo worden een deel van de deurbekleding en de zitwangen van de stoelen uitgevoerd in dezelfde felle kleur.

Lamborghini laat voor de gelegenheid nog iets meer over zijn clientèle weten. Voor 80 procent van de Urus-klanten is dit zijn of haar eerste Lamborghini. Het overgrote deel van deze klanten bestaat uit mannen, want in slechts tien procent van de gevallen gaat het om een vrouw. In Nederland zijn tot nu toe 54 exemplaren van de 650 pk sterke Urus de weg opgegaan.