Lamborghini blaast Countach-prototype nieuw leven in

Lamborghini laat in een teaservideo zien dat het werkt aan één van zijn klassiekers. Als we alle hints bij elkaar pakken, komen we uit op de reïncarnatie van het prototype dat op de Countach vooruitliep: de Countach LP 500 uit 1971.

2021 is een belangrijk jaar voor de Lamborghini Countach. Niet alleen kregen we onlangs een moderne incarnatie van de Countach voorgeschoteld, maar het is ook 50 jaar geleden dat we het eerste levensteken van de aloude Countach kregen. Wie dacht dat dat feestje met de nieuwe Countach al gevierd was, heeft het mis

In onderstaande video laat Lamborghini doorschemeren dat het aan een klassieker heeft gewerkt die '50 jaar geleden de weg naar de toekomst baande'. Vooral de stoelbekleding die vervolgens te zien is, is een stevige hint dat men het wel over de Countach LP 500 moet hebben. Het prototype dat in maart 1971 in Genève aan het grote publiek werd getoond. De eerste incarnatie van de Countach, al zeer herkenbaar als de productie-Countach, alleen miste-ie onder meer nog de grote luchthappers achterop.

Hoe Lamborghini de Countach LP 500 precies weer tot leven wekt, is nog even spannend. In 1974 werd het prototype namelijk voor een crashtest ingezet (bedoeld voor homologatie van de productie-Countach) en daarna is de knalgele LP 500 gesloopt. Lamborghini heeft mogelijk een andere Countach omgetoverd tot LP 500, of er is toch nog iets meer overgebleven van het prototype dan tot nu toe aangenomen wordt. Ongetwijfeld krijgen we snel duidelijkheid.