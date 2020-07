Lamborghini Aventador SVJ Xago is gelimiteerd feestnummer

We doen meer dan ooit vanaf afstand en de digitale wereld vervangt steeds meer zaken uit de fysieke wereld. Lamborghini speelt daar ook op in. Met deze speciale Aventador wordt de voortaan meer virtueel functionerende Ad Personam-afdeling van het merk gevierd.

Lamborghini geeft schatrijke klanten die graag een meer op eigen smaak gemaakte auto willen voortaan meer mogelijkheden om op afstand hun wensen uit te werken. De Ad Personam-afdeling van het merk, die zich bezighoudt met het geheel naar persoonlijke wens aankleden van Lamborghini's, is daarvoor in het leven geroepen. Normaal kwamen klanten er langs in Sant'Agata Bolognese, maar zeker gezien de huidige gang van zaken in de wereld is dat niet altijd mogelijk. Daarom werkt Lamborghini voortaan meer virtueel aan het gezamenlijk met de klant ontwerpen en samenstellen van zijn of haar ultieme Lamborghini.

Om bij die verandering stil te staan of het zelfs te 'vieren', komt Lamborghini met deze speciale Aventador SVJ Xago, een tot tien stuks gelimiteerde uitvoering, samengesteld door Ad Personam. De auto onderscheidt zich onder meer door het zeshoekpatroon (vandaar de naam Xago) in de lak, blauwe accenten rondom en de zwarte 'Nireo' Ad Personam-wielen. Andere kleurencombinaties voor de koets zijn er volgens Lamborghini ook. In het interieur komen de zeshoeken ook weer terug in dezelfde kleuren als het exterieur. De technische basis blijft hetzelfde: dat betekent dat de 6,5-liter V12 bij deze extra heftige Aventador zijn 770 pk naar alle vier de wielen stuurt. De Roadster schiet daarmee in 2,9 seconden naar 100 km/h en houdt het uit tot boven de 350 km/h.