Kwaliteit nieuwe auto's op dieptepunt

Het Amerikaanse JD Power onderzoekt jaarlijks onder meer de betrouwbaarheid van in de Verenigde Staten geleverde nieuwe auto's. Nu publiceert het onderzoeksbureau de resultaten van zijn Initial Quality Study, een onderzoek naar de kwaliteit van nieuwe auto's. De onderzoekers houden van alle modellen het aantal gebreken bij dat zich in de eerste 90 dagen van bezit voordoet. Aan het nieuwste kwaliteitsonderzoek deden 84.165 eigenaren of personen die via een leaseconstructie een auto van modeljaar 2022 reden mee. Belangrijke kanttekening: niet alle gebreken worden door automobilisten gemeld en lang niet alle modellen die je in Nederland op de weg ziet komen uit dezelfde fabriek als de in de Verenigde Staten geleverde varianten.

Dat maakt de onderzoeksresultaten van JD Power in ieder geval niet minder indicatief voor de bouwkwaliteit van nieuwe auto's. Volgens het onderzoek deden zich dit jaar gemiddeld 11 procent meer gebreken per 100 auto's voor dan vorig jaar. Gemiddeld gaat het om 180 gemelde gebreken per nieuwe auto, wat volgens JD Power het hoogste aantal is sinds de eerste editie van het onderzoek 36 jaar geleden. De gebreken zijn onderverdeeld in diverse categorieën en beslaan zowel zaken als een lampje dat het niet doet, gebroken hendeltjes maar ook motorstoringen en problemen met veiligheidssystemen. Volgens JD Power heeft de toename van het aantal kwaaltjes onder meer te maken met het gegeven dat autofabrikanten steeds complexere en geavanceerdere auto's op de markt brengen in een tijd waarin er onder meer problemen bij toeleveranciers zijn.

Winnaars (Buick) en verliezers (Polestar)

De resultaten zijn in ieder geval behoorlijk opvallend. Het is namelijk niet Lexus, Toyota, Kia of Porsche dat het kleinste aantal gebreken per 100 auto's achter zijn naam noteert zoals je op basis van eerdere onderzoeken van JD Power wellicht verwacht. Nee, met gemiddeld 139 gebreken per 100 auto's is Buick de absolute kwaliteitskoning van dit onderzoek, dat mogelijk verband houdt met het gegeven dat een deel van het Amerikaanse modellengamma van Buick uit auto's met beproefde techniek bestaat en al enkele jaren oud is. Op plek twee staat Dodge, een merk dat de afgelopen jaren vaak niet hoger dan het midden van de ranglijst eindigde. Genesis komt van alle premiummerken het beste uit de bus en blijft daarmee Lexus en Cadillac voor. Genesis eindigt dan ook op de vierde plek, vlak achter Chevrolet.

Opvallende posities: Toyota staat met gemiddeld 172 gebreken per 100 auto's op de 14e plek, vlak achter Mini. Porsche - dat normaliter ook behoorlijk scoort in de JD Power-onderzoeken - eindigt op zijn beurt achter Jeep op plek 25. Volvo scoort met 256 gebreken per 100 auto's slechter dan Maserati, al deden er ongetwijfeld meer Volvo-rijders dan Maserati-eigenaren mee aan het onderzoek. Tesla staat met 226 gebreken per 100 auto's ook in de lagere regionen van de lijst. Polestar is met gemiddeld 328 gebreken per 100 auto's de absolute verliezer. Kleine kanttekening hierbij: JD Power geeft aan dat Polestar en Tesla buiten de ranglijst zijn geplaatst omdat ze niet zouden voldoen aan de onderzoekscriteria, maar zegt wel genoeg data te hebben ontvangen om de score van de merken te berekenen.

Elektrisch? Problematisch

Volgens JD Power scoren 'volumemerken' beter dan 'premiummerken'. Het verschil tussen deze twee categorieën bedraagt volgens het onderzoek gemiddeld 25 gebreken per 100 auto's, wat mogelijk verband houdt met de aanwezigheid van complexere systemen in duurdere auto's. Infotainmentsystemen zorgen voor de grootste kopzorgen. Gemiddeld zijn problemen met het infotainmentsysteem goed voor 45 meldingen per 100 auto's. Ook interessant: elektrische auto's hebben net als plug-ins meer kwaaltjes te verduren dan auto's met een conventionelere aandrijflijn. Plug-ins noteren gemiddeld 239 gebreken per 100 auto's achter hun naam, auto's met een conventionele verbrandingsmotor gemiddeld 175. Volledig elektrische auto's hebben gemiddeld 240 kwaaltjes per 100 auto's. Let wel: hierin heeft JD Power de reeds genoemde score van Tesla niet meegerekend omdat het gros van de verkochte EV's in de Verenigde Staten een Tesla is en de onderzoekers de resultaten van overige EV's daardoor niet wil laten vertekenen.