Kwalificatie Grand Prix Monaco: Leclerc oppermachtig

Voorafgaand aan de kwalificatie was er regen voorspeld, maar bij de start van Q1 scheen de zon en gedurende de rest van de sessie bleef het droog in Monaco. Verstappen en Perez zetten direct een goede tijd neer, maar de beide Red Bull-coureurs lieten nog niet het achterste van hun tong zien. Verstappen en Perez kwamen op de zesde en de zevende tijd terecht en moesten hun meerdere erkennen in de beide Ferrari-coureurs, George Russell, Esteban Ocon en Lando Norris. Voor Alexander Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll, Nicholas Latifi en Guanyu Zhou zat het er na Q1 op.

In Q2 laaide de strijd tussen Ferrari en Red Bull op. Leclerc wist de snelste tijd te handhaven, maar miste in de pitstraat de weegbrug en daardoor moest zijn team hem terugduwen. Perez bleek weer behoorlijk sterk en pakte achter Leclerc de tweede tijd. Sainz nestelde zich tussen Perez en Verstappen met een derde tijd. Verstappen had tijdens Q2 met een verschil van dik twee tienden tot Leclerc nog niet de snelheid om te vechten voor de eerste tijd. De uitvallers in Q2 waren Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher. Met name voor Ricciardo was het pijnlijk dat hij niet door kon naar Q3.

Bij de opening van Q3 zette Leclerc meteen de toon met een bijzonder rappe tijd van 1:11,376. Sainz, Perez en Verstappen zaten in het begin allemaal op dik twee tienden afstand van de Monegask, waarbij het gat tussen Verstappen en Perez 0,290 seconden bedroeg. Aan het eind van Q3 werd de sessie opgeschud door een crash van Perez voor de tunnel. Sainz kon Perez niet meer ontwijken en klapte er vol bovenop. Ook Alonso was de klos en crashte enkele bochten eerder. Het vroegtijdige einde van Q3 betekent dat de eerste startrij morgen voor Ferrari is. Daarachter starten beide Red Bulls, maar Verstappen moet als vierde aansluiten achter zijn teamgenoot.

Beeld: ANP

Uitslag kwalificatie Monaco