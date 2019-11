Mini gaat elektrische auto's bouwen in China

BMW en Great Wall gaan samen een nieuwe fabriek optuigen in China. In de productiefaciliteit gaat het samenwerkingsverband elektrische auto's bouwen.

Medio vorig jaar tekenden BMW Group en Great Wall, joint-venture-partner van BMW in China, een intentieverklaring waarmee de twee bedrijven kenbaar maakten een nieuwe fabriek te willen bouwen in China. De plannen zijn dichtgetimmerd. In 2020 wordt de eerste steen van de in de Chinese stad Zhangjiagang te bouwen fabriek gelegd. Twee jaar later moet de bouw zijn afgerond.

In de nieuwe € 650 miljoen kostende faciliteit, waar 3.000 werknemers aan de bak kunnen, wil BMW Group jaarlijks tot 160.000 auto's gaan bouwen. Dat zijn geen conventionele modellen met een brandstofmotor. BMW Group spreekt van 'toekomstige elektrische modellen van Mini'. Mogelijkerwijs zit hier ook een nieuw, kleiner model tussen waar al jaren over wordt gesproken en waar onlangs voor de zoveelste keer geruchten over opdoken. BMW Group wil de EV's niet alleen in China bouwen, maar ook samen met Great Wall ontwikkelen. Great Wall zelf zal van deze gezamenlijke ontwikkeling profiteren door ook zelf uit de samenwerking voortgekomen EV's te gaan bouwen. Great Wall is overigens niet de enige Chinese fabrikant waarmee BMW op EV-gebied samenwerkt. Ook met Brilliance onderhoudt het merk nauwe banden op dit gebied. Onlangs tekenden BMW Group een contract waarmee de samenwerking met Brilliance wordt verlengd.