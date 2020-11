'Koers Biden beter voor overgang naar elektrisch rijden'

De baas van de automaker was in zijn commentaar op de verkiezingen in de VS uiterst zorgvuldig met het kiezen van zijn woorden. De VS zijn een belangrijke markt voor de automaker en het is ook geenszins zeker dat Biden de zittende president Donald Trump zal verslaan. Hij waagde zich niet aan uitspraken over wie er volgens hem moet winnen.

Volgens Diess is het programma van de Democraten naar verwachting meer in overeenstemming met de wereldwijde strategie van Volkswagen. Doel daarvan is om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en elektrisch rijden te bevorderen.

Diess wees er ook op een vertrouwensrelatie met de regering-Trump te hebben. Volgens hem heeft de automaker ook veel gedaan aan de opbouw van de VS. Zo is Volkswagen van plan zijn fabriek in Tennessee uit te breiden.

Trump was eerder zeer kritisch op de verhoudingen in de auto-industrie tussen de VS en Duitsland. Die was volgens de president niet in balans, waarbij de Duitse automakers meer profijt hadden van de Amerikaanse markt dan andersom.