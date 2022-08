Koenigsegg CC850 'razend populair', productie uitgebreid

In het Amerikaanse Monterey werd vrijdag Koenigseggs nieuwste creatie getoond: de CC850. Een auto die sterk doet denken aan de auto waarmee het ooit begon voor het Zweedse merk; de CC8S. De CC850 heeft het 5.0 biturbo-V8-hart van de Jesko en dat zorgt met E85-benzine voor een krankzinnige 1 pk per kilo. Dan is-ie namelijk maar liefst 1.385 pk sterk, terwijl de auto precies 1.385 kilo weegt. Een knotsgekke machine dus, met bovendien een uiterst bijzondere automaat die ook als handbak met koppeling te bedienen is. Een recept dat kennelijk veel mensen aanspreekt, want de CC850 was in no-time stijf uitverkocht.

Koenigsegg meldt dat er daarom 20 meer dan de geplande 50 exemplaren van gebouwd worden. Zelfs aan 70 stuks van de Koenigsegg CC850 heeft men nog geen genoeg volgens oprichter en baas Christian von Koenigsegg: "De reactie op de CC850 is overweldigend. Met het bouwen van nog eens 20 extra CC850s komen we nog niet eens in de buurt van de vraag..." De 50-jarige Von Koenigsegg is er haast stil van: "We zijn nederig en dankbaar voor de reactie en zullen ons uiterste best doen om de verwachtingen te overtreffen.”