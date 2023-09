Kleine update voor Lancia Ypsilon

Bij Lancia hebben ze kennelijk wel wat met ‘terugkeren’. Behalve een terugkeer voor het merk buiten Italië is er nu namelijk ook de terugkeer van een oude bekende onder de motorkap van de Lancia Ypsilon. Die maakt nu net als in 2011 kennis met een versie op lpg, die net als in 2011 wordt voortgestuwd door een 1,2-liter Fire-viercilinder met 69 pk. Daarmee heeft deze versie van de Ypsilon een wat grotere motor dan het benzine-alternatief. Dat blijft een 1.0 Fire-motor met drie cilinders en mild-hybrid-ondersteuning, goed voor 70 pk.

De lpg-versie is er in één uitvoering, de ‘Ecochic’, en is met €18.100 de duurste Ypsilon van de reeks. Ook bij de mild-hybrid-versies knutselt Lancia wat aan de uitrustingsniveaus. Dat worden er minder, en wat overblijft is chiquer en luxer. ‘Silver’ bestaat helemaal niet meer, dus ‘Oro’ (goud) is nu de basis. Die versie is er vanaf €15.950. Een trede hoger staat de Platino (platinum), waarvoor Lancia €17.500 vraagt.

Nog altijd populair

De Lancia Ypsilon van de huidige generatie is zo oud, dat hij zelfs nog ‘gewoon’ in Nederland geleverd is. Dat zegt wat, want het merk is alweer zo’n negen jaar niet meer actief buiten Italië. De huidige generatie van de Ypsilon bestaat al sinds 2011, al volgen er wel geregeld updates. De enige echte facelift stamt uit 2015, maar ook daarna heeft Lancia de kleine Ypsilon hier en daar bijgepunt. Niet zonder reden, overigens, want de Ypsilon is in Italië opmerkelijk populair. In 2019 bleek het merk met dit ene model en in één land zelfs meer auto’s te verkopen dat Alfa Romeo als geheel, terwijl de Ypsilon in 2022 nog het op één na (de Fiat Panda) bestverkochte model was (bron: Bestsellingcarsblog).