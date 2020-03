Kleine elektrische Wuling vanbinnen te zien

Klein maar fijn. Dat lijkt het motto te zijn dat tijdens de ontwikkeling van dit vooralsnog naamloze kleine EV'tje van Wuling op de muren van de ontwikkelingskamers stond gekalkt. De hoekig vormgegeven stads-EV is volgens zijn scheppers geïnspireerd op de kei-cars die Japanse fabrikanten in het thuisland verkopen, en lijkt te betekenen dat het stekkerkleintje een heel vernufting interieur krijgt.

Dat blijkt niet helemaal het geval, maar toch is het interessant om een blik op het binnenste van de Chinese dwerg-EV te werpen. Hoewel het blokkendoosje slechts 2,92 meter lang, 1,49 meter breed en 1,62 meter hoog is, biedt hij volgens Wuling plaats aan vier inzittenden. Op de interieurfoto's zien we in ieder geval dat de achterbank in de EV inderdaad plek moet bieden aan twee personen. De beenruimte lijkt aardig, al zal de hoofdruimte vanwege de hoge plaatsing van de achterbank, eronder bevindt zich namelijk het 9 of 14 kWh grote accupakket, niet ruim bemeten zijn. Ook is de bagageruimte zonder neergeklapte achterbank natuurlijk minuscuul. Gooi je de rugleuning naar voren, dan ontstaat volgens Wuling een bagageruimte met een inhoud van 740 liter. Het gevolg is dan wel dat je twee personen thuis moet laten. Wuling spreekt verder over de aanwezigheid van in totaal 12 opbergvakjes.

Wuling's nieuwkomer heeft tussen de voorstoelen een draaiknop waarmee je de transmissie bedient en het gefotografeerde exemplaar beschikt in ieder geval over elektrische ramen. Op onder meer de stoelen en de deurpanelen worden blauwe accenten toegepast en over de gehele breedte van het dashboard lopen horizontale lijnen waardoor het alsof er een enorme uitstroomopening van de klimaatregeling in het dashboard zit. Opvallend is ook het ogenschijnlijk zeer kleine achterklepje dat toegang biedt tot de bagageruimte.

SAIC-GM-Wuling is een in 2002 opgericht samenwerkingsverband tussen het Chinese SAIC Motor en General Motors. Deze naamloze nieuwkomer is de eerste EV van het merk, een auto die uiterlijke kenmerken vertoont met de fors grotere vorig jaar gelanceerde Hong Guang Plus.Wuling belooft spoedig met meer informatie te komen. Dat weten we ook welke modelnaam deze olijke Chinese nieuwkomer op zijn bips gedrukt krijgt.