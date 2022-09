Kleine cross-over Honda stelt teleur bij NCAP-botsproeven

De Zuid- en Midden-Amerikaanse tak van de Global NCAP heeft een Honda aan bonken gereden die we in Europa helemaal niet kennen. Het gaat om de WR-V, een in India en Brazilië geproduceerde compacte cross-over op basis van de vorige generatie HR-V. De WR-V verscheen in 2017 en ging in 2020 onder het mes. Met zijn lengte van exact 4 meter en wielbasis van 2,55 meter is de WR-V aanzienlijk kleiner dan de HR-V. Die is 4,3 meter namelijk dertig centimeter langer dan zijn kleinere broer. Mogelijk hoef je niet al te rouwig te zijn om het feit dat Honda de WR-V nooit naar Europa heeft gehaald. Tijdens potsproeven van Latin NCAP ontving de WR-V namelijk slechts één ster.

Wat veiligheid voor volwassen inzittenden betreft, scoorde de WR-V slechts 41,03 procent van de haalbare punten. De veiligheid van kinderen in de auto werd met slechts 40,66 procent van de maximale score beoordeeld. Op het gebied van voetgangersveiligheid scoorde de WR-V met 58,82 procent beter. De veiligheidssystemen van de WR-V kregen 48.84 procent van de punten.

Latin NCAP is niet te spreken over de afwezigheid van gordijnairbags en over de kwaliteit van de veiligheidsgordels. Hoewel de Honda WR-V voorin twee airbags heeft, is de plofzak voor de bijrijder niet uit te schakelen, met de lage score voor de veiligheid van kinderen aan boord als resultaat. Latin NCAP dringt er bij Honda op aan de WR-V onder de loep te nemen en om 'weer eens' 5 sterren te scoren. De laatste keer dat een Honda door Latin NCAP met 5 sterren werd beoordeeld was in 2015 (HR-V, City en Jazz). De WR-V stamt echter uit een tijd waarin Latin NCAP nog andere veiligheidseisen stelde. In 2016 voerde de instantie strengere beoordelingscriteria in.