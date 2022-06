Kia vernieuwt compacte cross-over

Kia geeft een van zijn cross-overs een facelift. We hebben het over de in Europa niet leverbare maar in diverse andere delen van de wereld wél bekende Seltos. Maar, wat is een Kia Seltos eigenlijk?

Het leveringsgamma van Kia verschilt net als dat van andere merken van markt tot markt. Zo verkoopt Kia diverse in Europa totaal onbekende sedans, maar ook op hoogpotigvlak gaan sommige modellen aan de neus van de Europese consument voorbij. Een van die cross-overs is de Seltos, een medio 2019 gelanceerd model dat Kia niet alleen in India, maar ook in thuisland Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Rusland verkoopt of verkocht (foto's 6 en 7). Niet zonder succes, overigens, want de Seltos behoort tot de populairste Kia's wereldwijd. Het model is nu enkele jaren oud en is nu in relatief grondig gefacelifte vorm in Zuid-Korea gepresenteerd.

Seltos, Stonic of Sportage?

Afhankelijk van het land waar Kia de Seltos verkoopt, staat het model tussen de Stonic, Soul of Sonet en de grotere Sportage in. De auto is - afhankelijk de markt - 4,32 tot 4,37 meter lang, maar ook de wielbasis verschilt van markt tot markt en wel van 2,61 tot 2,65 meter. Wat ze met elkaar gemeen hebben is het platform. Onderhuids gaat namelijk de K2-basis schuil die je kent van de Hyundai i20 en Bayon, maar niet van de Stonic. De Stonic deelt zijn genen met de huidige Rio en de vorige i20. Wat afmetingen betreft moet de Stonic dan ook zijn meerdere erkennen in de Seltos. De Stonic is immers zo'n 4,1 meter lang en heeft 2,58 meter tussen de voor- en achteras. De Europese Sportage - alleen leverbaar in 'korte' vorm - is met een wagenlengte van 4,52 meter beduidend groter dan de Seltos.

Goed, terug naar het échte nieuws. De Seltos krijgt namelijk een herzien front met daarin andere bumpers. De gleuf onder de grille is verdwenen, het rooster is hoger geworden en de nieuwe led-lichtsignatuur van de gewijzigde koplampen loopt er voortaan visueel in door. De wijzigingen zijn aan de achterkant duidelijker. De Seltos heeft nieuwe achterlichten die niet alleen volledig anders van vorm zijn dan voorheen, maar die voortaan via een door het Kia-logo onderbroken ledbalk met elkaar zijn verbonden. De reflectoren verhuizen een verdieping omlaag en zitten voortaan in de achterbumper verwerkt. Voor de visuele noviteiten heeft Kia de achterklep moeten vervangen.

Ook in het interieur ondergaat de Seltos een metamorfose. Het oude instrumentarium en infotainmentsysteem zijn vervangen door twee visueel met elkaar versmolten displays. Het bedieningselement voor de klimaatregeling is nieuw, de traditionele keuzeknuppel van de automaat is vervangen door een ronde draaiknop en deel van het dashboard voor de bijrijder is anders ingevuld. De Seltos maakt kennis met nieuwe veiligheidssystemen en is te krijgen met dito extraatjes waaronder een panoramisch schuifdak. Op motorengebied verwachten we geen nieuws.

Dan de vraag der vragen: denk jij dat de Seltos in Nederland kans van slagen zou hebben en zou je er een Stonic of misschien wel een Sportage voor laten staan? Laat het ons weten in de reacties!