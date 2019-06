Opvallend: Kia Seltos voor thuisland is langer

Eerder deze maand presenteerde Kia in India een nieuwe SUV-achtige: de Seltos. Die auto is nu ook in Zuid-Korea gepresenteerd. Wat blijkt: in Kia's thuisland is de Seltos niet helemaal hetzelfde als in India.

Grofweg een week geleden schoof Kia in India de Seltos naar voren, een SUV die voor de Indiase markt in Anantapur zal worden gebouwd. De Seltos waarin de Indiase consument straks kan instappen, is een 4,32 meter auto die 1,8 meter breed en 1,62 meter hoog is. De afstand tussen de wielen bedraagt 2,61 meter. Daarmee is de Indiase versie van de Seltos zo'n vier centimeter langer dan een Niro, maar neigt hij met zijn hoekiger koets meer naar een SUV dan die auto. We schrijven 'Indiase versie', omdat de auto nu ook in Zuid-Korea is gepresenteerd.

De Zuid-Koreaanse variant van de Seltos wordt niet in India, maar gewoon in het Koreaanse Gwangju gebouwd. Dat is niet het enige verschil met de Indiase versie. Zo is de wielbasis van de Zuid-Koreaanse variant 2 centimeter langer dan die van de Indiase. Ook is de wagenlengte met 4,38 meter groter. Het verschil bedraagt 6 centimeter in het voordeel van de voor Kia's thuisland bestemde versie. Verder geeft Kia de 'eigen' variant een hoogwaardiger infotainmentsysteem. Ook is de overkapping van het instrumentarium anders, want in Korea is die gescheiden van het infotainmentdisplay. Daarnaast geeft Kia de voor de eigen markt bestemde Seltos dunnere en fraaier ogende ventilatieroosters op de middentunnel. Relevant? Niet heel erg, maar wellicht interessant voor de liefhebber.