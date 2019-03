Kia toont twee concept-cars in Seoul

De Masterpiece is de grootste van het stel, een hoekige SUV waarvan Kia de exterieurmaten nog even niet vrijgeeft. Begin dit jaar maakte de definitieve productieversie van de Telluride zijn publieksdebuut in de Verenigde Staten en je zou kunnen denken dat die 5 meter lange SUV weinig ruimte overlaat voor nóg een hoogpotige van een dergelijke formaat. Niets is minder waar. In Zuid-Korea verkoopt Kia namelijk nog altijd de Borrego/Mohave, een auto die in 2011 van de Noord-Amerikaanse markt verdween. De Borrego/Mohave krijgt in het thuisland wél een opvolger en het zou zomaar kunnen dat deze Masterpiece een voorbode op die nieuwe generatie is. Zeer waarschijnlijk maakt de auto gewoon gebruik van het platform van het huidige model, een auto die overigens wordt aangedreven door een 3,8-liter grote V6 of door een 4,6-liter grote V8.

Concept-car nummer twee draagt de naam Signature, een auto met zo op het eerste gezicht een bekende koets. Dat kan kloppen, de Signature is namelijk een evolutie van de SP Concept die Kia vorig jaar in New Delhi liet zien. Kia zegt plannen te hebben de auto in productie te nemen en dat rijmt natuurlijk met de in februari dit jaar gesnapte testauto waarin al hints van de SP Concept waar te nemen waren.