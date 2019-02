Kia toont meer van zijn Genève-concept

De concept-car wordt uiteraard onthuld op de Autosalon van Genève. De auto is nog altijd naamloos, maar Kia licht nu wel een tipje van de sluier op. Letterlijk, omdat we iets meer van het model te zien krijgen, maar er is ook meer informatie. Het blijkt te gaan over een vierdeurs auto met - weinig verrassend – een volledig elektrische aandrijflijn. De koets combineert volgens Kia ‘stijlelementen van een gespierde SUV met de ranke en atletische lijnen van een gezinsauto en de veelzijdigheid en ruimte van een cross-over’. Mooie woorden, die duidelijk moeten maken dat de concept-car lastig in een hokje te plaatsen is.

Behalve de buitenkant krijgen we nu ook het interieur te zien. Het dashboard is in ieder geval heer en meester als het gaat om het aantal schermen, want in deze show-Koreaan prijken maar liefst 21 met elkaar gesynchroniseerde exemplaren.