Kia Sorento Plug-in Hybrid heeft prijs

De nieuwe generatie van de Kia Sorento neemt niet alleen qua uiterlijk afstand van de vorige, ook de aandrijving is een stuk gunstiger. De Sorento maakt namelijk kennis met hybride aandrijving en dat heeft uiteraard een gunstig effect op de prijs. Zeker als je bedenkt dat de vorige enkel met dieselmotoren leverbaar was. De Sorento is als reguliere Hybrid het goedkoopst, die neem je me naar huis voor minstens € 45.995. Nu is echter ook bekend wat de Plug-in Hybrid moet kosten; die komt op een prijs van € 49.595 uit.

De stekker-Sorento is dus net even wat duurder, maar biedt natuurlijk meer mogelijkheden. Met een systeemvermogen van 265 pk is-ie 35 pk sterke dan de Hybrid én hij is standaard vierwielaangedreven. Het maximumkoppel bedraagt 350 Nm, dat is wel gelijk aan dat van de Hybrid. Wie puur elektrisch op pad wil met de Sorento, komt volgens de WLTP-cyclus 51 km ver. De Sorento Plug-in Hybrid mag tot 1.500 kilo trekken en beschikt over speciale terreinmodi voor meer grip en controle op modder, sneeuw en zand.

Standaard is de Sorento Plug-in Hybrid uitgerust als ComfortLine. Dan heb je zaken als adaptieve cruisecontrol, fileassistent, led-verlichting voor en achter en een infotainment dat met Apple Carplay en Android Auto overweg kan. De DynamicLine voegt daar onder meer een full map navigatiesysteem, USB-laders in de voorstoelen, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, verwarmde voorstoelen en stuurwiel aan toe. In die uitvoering ben je minimaal € 52.595 kwijt voor de Sorento. Voor € 55.595 heb je de DynamicPlusLine met lederen bekleding, panoramadak, stoelverwarming achterin en een geluidssysteem van Bose als extra's. De topper is de ExecutiveLine. Die voegt er onder meer een head up-display meervoudig elektrisch verstelbare voorstoelen en napaleder aan toe. Dan kost de Sorento minimaal € 58.595. Halverwege het eerste kwartaal van volgend jaar staat de Sorento Plug-in in de showroom.