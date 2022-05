Kia schetst nieuwe PBV's en kondigt nieuwe fabriek aan

In de vorm van de Niro Plus liet Kia zijn de eerste zogenoemde Purpose Built Vehicles (PBV's) zien. Het merk heeft een hele reeks nieuwe PBV's in het vat zitten en laat daar in een aankondiging van de komst van een splinternieuwe fabriek meer van zien.

Kia wil vanaf 2030 wereldwijd de grootste leverancier zijn van Purpose Built Vehicles, de zogeheten PBV's. Onder die term verstaat Kia "gespecialiseerde voertuigen die voldoen aan specifieke behoeften". Een versie van de uitgaande Kia Niro met een aangepaste en grotere carrosserie was daar het eerste voorbeeld van. Die Kia Niro Plus blijft natuurlijk niet de enige PBV van het merk. Zo komt Kia onder meer met een bestelversie van de hier onbekende elektrische Ray, maar interessanter is het speciaal voor PBV's bestemde modulaire EV-platform dat Kia in het vat heeft zitten. Deze basis gaat eS heten. Hierop komen volledig nieuwe op maat gemaakte voertuigen te staan, waarvan het eerste al in 2025 op de internationale automarkt komt. Dat wordt een middelgroot model dat semi-autonoom moet kunnen rijden en zeker 600.000 kilometer mee moet kunnen. Om dit allemaal mogelijk te maken, gaat Kia in het thuisland Zuid-Korea een fabriek neerzetten die zich volledig richt op de productie van PBV's.

Kia begint medio 2023 met de bouw van zijn splinternieuwe fabriek, die het merk toevoegt aan zijn productiefaciliteit in Hwaseon. Aanvankelijk moeten er jaarlijks 100.000 PBV's worden gebouwd, maar later bedraagt de productiecapaciteit zo'n 150.000 stuks op jaarbasis. Kia laat direct een reeks designschetsen van een stel PBV's zien. We zien onder meer een compacte elektrische stadsauto en een aantal busjes met een markant design. Een van de ruimtelijker PBV's lijkt voor autonoom rijden benodigde hardware op zijn dak te hebben. Medio 2025 vuurt Kia zijn eerste PBV op autoland af. Het gaat om de al genoemde 'middelgrote' auto, die vooralsnog 'SW' heet. Kia geeft aan onder meer met foodtrucks, busjes voor personenvervoer en zelfs 'mobiele kantoorruimtes' te komen.