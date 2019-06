Kia presenteert ingrijpend gefacelifte K7/Cadenza

Kia heeft in Zuid-Korea het doek getrokken van de eerder aangekondigde faceliftversie van de K7. De auto, die elders op de wereld Cadenza heet, is grondig beetgepakt.

Wie de ‘oude’ en de nieuwe K7 naast elkaar legt, ziet in eerste instantie wellicht weinig verschil. Een tweede blik leert echter dat er hier wel degelijk sprake is van een zeer ingrijpende facelift, want aan de voorzijde is geen paneel ongewijzigd gebleven. Grille en koplampen zijn anders van vorm, de motorkap ook en natuurlijk kreeg de voorbumper een andere indeling. De manier waarop de led-dagrijlampen zich om de grille krullen, verdient bij het gewijzigde front een bijzondere vermelding.

Aan de achterzijde is de basisvorm van het uitgangspunt eveneens goed te zien. Door een nieuwe achterklep met daarin een modieuze balk die zich tussen de achterlichten bevindt, is de auto ook hier evengoed duidelijk anders.

Het dashboard is echter misschien nog wel de grootste schok. Het interieur van de vier jaar oude K7 kon wat ons betreft nog wel even mee, maar Kia vindt het nodig om een geheel nieuwe controlepost te installeren. Die ziet er dankzij een breder scherm, strakkere vormen en hoogwaardiger materialen ontegenzeggelijk chiquer uit dan voorheen.

Kia is zo vriendelijk geweest om de uitgaande en de nieuwe K7 op haar Facebookpagina naast elkaar te zetten, zodat de verschillen goed zichtbaar worden. Zie het als een buitenlandse versie van Facelift Friday, maar dan op woensdag.

De K7 is in Europa niet te verkrijgen en valt in een segment dat hier eigenlijk überhaupt niet (meer) bestaat buiten de luxemerken, namelijk dat van de echt grote sedans. In de Verenigde Staten bindt de grote Kia als Cadenza de strijd aan met onder meer de Toyota Avalon (groter dan de Camry), de Nissan Maxima (groter dan de Altima) en de Chrysler 300.