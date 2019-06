Kia onthult de Seltos

Kia’s SUV-segment heeft er een nieuwe telg bij, want het merk onthult de Seltos. Of wij op de compacte SUV kunnen rekenen, is erg onzeker.

Kia trekt het doek van de Seltos in het Indiase Delhi tijdens een speciaal evenement. Dat land is overigens geen verrassende keuze voor de wereldpremière, want de auto wordt onder andere in dat land gebouwd. Naast de Kia-fabriek in het Koreaanse Gwangju wordt het Indiase Andhra Pradesh een geboorteplaats voor de Seltos. Maar wat is die Seltos nu precies, horen wij je denken. Het gaat om een compacte SUV, waar Kia verrassend genoeg nog niet over afmetingen spreekt. Het is een wat sportiever getekend SUV’je die we tussen de Niro en Sportage moeten gaan zien. Daar plaatst Kia binnenkort ook de XCeed, maar daarbij gaat het meer om opgehoogde Ceed. Nieuw zijn de standaard volledige led-lamppartijen

Op de mediasite schitteren verder foto’s van het interieur nog van afwezigheid. We moeten het dus enkel met de beschrijving van het merk doen. Op basis van eerdere de schetsen weten we de grote lijnen, het persbericht meldt verder de aanwezigheid van een 10,25-inch groot scherm. Optioneel is een 8-inch head-up display beschikbaar. Daarnaast is optielijst gevuld een Bose-geluidssysteem met acht speakers.

Onder de kap vinden we de turbo geblazen 1,6-liter T-GDI met 177 pk en de turboloze 2,0-liter met 149 pk. Dieselen kan ook met een 1.6 die over 136 pk vermogen beschikt. Drie automatische transmissies vinden hun weg naar de Seltos: een zevenstraps automaat met dubbele koppeling, een automatische zesbak en een CVT. Op het gebied van veiligheid kan de Seltos standaard op zes airbags, ABS, Traction Control en Hill-Start Assist rekenen.

Kia’s president en CEO, Han-Woo Park, noemt de Seltos een “belangrijke speler voor de wereldwijde markt” en noemt daarbij vooral de Indiase en Koreaanse markt. De Europese markt wordt niet specifiek genoemd, dus zijn komst naar ons continent is nog onzeker. De wereldwijde verkoop gaat in de tweede helft van dit jaar van start.