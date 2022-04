Kia Niro Plus: oude Niro met maatje meer is interessante pionier

Ondanks dat de volledig nieuwe Kia Niro later dit jaar bij de Nederlandse dealers staat, komt Kia met een splinternieuwe variant van het uitgaande model. Die nieuwe versie is interessanter dan je denkt. Het is namelijk een nieuwe carrosserievariant! We heten welkom: de Kia Niro Plus, een auto die hoewel hij niet naar Nederland komt interessanter is dan je denkt.

Wie vanaf het derde kwartaal de showroom van Kia binnenwandelt, komt daar de volledig nieuwe tweede generatie Niro tegen. Net als de uitgaande generatie krijgt de nieuwe Niro hybride, plug-in hybride en elektrische aandrijflijnen. Hoewel de Niro-receptuur daarmee een bekende is, heeft Kia die technologie compleet anders verpakt. De nieuwe Niro oogt veel eigenzinniger en gedurfder dan z'n extreem populaire voorganger, maar Kia vergeet de 'oude Niro' niet. In de herfst van zijn bestaan komt Kia namelijk doodleuk met de Niro Plus!

De Niro is in Nederland op vrijwel elke straathoek te vinden en dus zie je ongetwijfeld direct dat er met deze nieuwe Niro Plus iets bijzonders aan de hand is. Aan de voorkant valt het niet direct op, maar aan de achterkant wijkt de Niro Plus sterk af van het bekende model. Zo staat de achterruit een stuk meer recht overeind en loopt de daklijn verder naar achteren door. Ook de schouderlijn en het derde zijruitje is anders van vorm. De schouderlijn loopt naar achteren toe omhoog en het derde zijruitje is een maatje gegroeid. Het chroomwerk aan de bovenzijde van de raampartij van de reguliere Niro heeft plaats gemaakt voor een zwarte kunststof rand die naar achteren toe doorloopt tot in de D-stijl.

Ruim

Maar er is meer: de Niro Plus is namelijk niet alleen een centimeter langer, maar ook nog eens acht (!) centimeter hoger dan de Niro zoals je die in Nederland kent. Waarom deze aanpassingen? Welnu: de Kia Niro Plus is een nieuwe variant van de Niro waarmee Kia zijn pijlen onder meer heeft gericht op de taxi- en autodeelmarkt. Achterin de Niro Plus moeten de passagiers dan ook extra riant kunnen zitten. Het ruimteaanbod is volgens Kia nog eens verder vergroot door dunnere stoelen en dunnere deurpanelen toe te passen. Meer aanpassingen? De Niro Plus krijgt reflectoren in de deuren die zichtbaar zijn als de deuren zijn geopend en Kia voegt handgrepen toe die in- en uitstappen moeten vergemakkelijken.

De taxiversie van de Niro Plus krijgt alleen de elektrische aandrijflijn van de e-Niro en komt alleen in Zuid-Korea op de markt. In Kia's thuisland en in een handjevol andere markten komen ook reguliere versies van de Niro Plus beschikbaar die naast met een elektrische aandrijflijn ook als reguliere hybride en als plug-in hybride leverbaar worden. De Nederlandse importeur geeft nadrukkelijk aan dat de Niro Plus in Nederland niet op de markt komt. Toch is de Niro Plus een interessant model, en heus niet alleen omdat het een nieuwe carrosserievariant is van wat twee jaar op rij de best verkochte personenauto van Nederland was.

Toch relevant!

De Niro Plus is namelijk Kia's eerste van een hele reeks Purpose-built Vehicle (PBV). Onder PBV's verstaat Kia "[...] gespecialiseerde voertuigen die voldoen aan specifieke behoeften van klanten". Daar hoort onder meer ook een deelplatform bij. Kia komt op korte termijn onder meer nog met een éénzits bestelversie van de Ray, een elektrische stadsauto die we in Europa ook niet kennen. Daarnaast lanceert Kia op de middellange termijn een speciaal voor PBV's bestemd modulair EV-platform. De eerste écht op maat gemaakte PBV van Kia komt in 2025 op de internationale markt. Dat wordt een auto waarvan het formaat volgens de fabrikant vergelijk is met dat van een middelgrote auto, een model dat zeker 600.000 kilometer mee moet kunnen en ook is voorzien van hard- en software die (gedeeltelijk) autonoom rijden mogelijk moet maken. Kia wil uiteindelijk een uitgebreide reeks PBV's in diverse formaten aanbieden. In 2030 wil Kia wereldwijd de grootste leverancier van PBV's zijn.