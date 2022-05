Kia EV6 GT bijna net zo snel als Model 3 Performance maar goedkoper

Direct nadat we invoegen is de linkerbaan helemaal leeg. Het rechter pedaal gaat naar de bodem en de EV6 GT knalt er met een kunstmatige sci-fi-‘zoem’ vandoor: 150, 170 … Boven de 200 is de enorme duw in de rug wel over, maar van 200 naar 230 is nog altijd in zes seconden gepiept. Dertien tellen later staat het magische getal op het scherm achter het stuur: 260 km/h. De bestuurder naast mij grijnst: het blijft kennelijk na vele eerdere ‘runs’ leuk. Ja, je leest het goed, we kropen nog niet zélf achter het stuur van de Kia EV6 GT. Daarvoor vindt Kia het nog te vroeg. Wel is het mogelijk om de top-EV6 alvast als passagier te beleven, op een stuk autobahn in de buurt van Kia’s Europese hoofdkantoor in Frankfurt. Dat doen we toch maar, want de EV6 GT is in alle opzichten een opmerkelijke auto.

Weinig merken durven Tesla op snelheid te bestrijden

Hoewel het ene na het andere merk Tesla naar de kroon probeert te steken als het gaat om actieradius, laadtijden en ‘EV-value for money’ zijn er buiten merken als Porsche maar weinig die de strijd met de Amerikanen aandurven als het gaat om vermogen, topsnelheid en acceleratietijden. Zelfs de allervoordeligste Tesla, de achterwiel­aangedreven Model 3, heeft maar 6,1 seconden nodig om naar 100 km/h te sprinten. Dat maakt hem nota bene sneller dan de sportiefste en duurste versies van de Volkswagens ID.4 en ID.5, die de Duitsers trots ‘GTX’ hebben gedoopt. De Ford Mustang Mach-E GT komt met 3,7 seconden op de 0-100-sprint in de buurt van wat een Model 3 Performance (vanaf 65.990 euro) kan, maar die kost bijna 80 mille. Nee, dan de Kia EV6 GT. Die komt zomaar even met 585 pk en 740 Nm, vliegt in 3,5 tellen van 0 naar 100 en heeft een topsnelheid van 260 km/h. Dat laatste is misschien niet zo relevant, maar wel heel indrukwekkend, omdat vrijwel iedere EV in deze klasse juist op een veel lagere top is afgeregeld. Porsche haalt het wel, maar zelfs een Taycan Turbo S komt niet verder dan die 260 km/h.

Lagere stoelen

Wat je aan zo’n topsnelheid hebt, is de vraag, want zelfs áls het kan en mag, is een EV-accu bij zo’n tempo razendsnel leeg. Daaraan kan Kia niets veranderen, maar dat de EV6 snel is, wordt op autobahn 5 snel duidelijk. De Koreaan is niet alleen maar snel, maar nadrukkelijk de ‘Performance-versie’ van de EV6. Zelfs ten opzichte van een GT-Line ziet hij er veel sportiever uit, onder meer dankzij een aangepaste voor- en achterbumper en gifgroene accenten. Dat gifgroen komt ook terug in het interieur, waar de stoelventilatie en de elektrische stoelverstelling van de GT-Line zijn opgeofferd voor serieuze sportstoelen, die dankzij de handmatige verstelling iets lager in de auto kunnen staan.

Unieke motoren en Drift Mode

Het onderstel is aangepast en de unieke 21-inch wielen leiden met hun grote openingen zoveel mogelijk lucht naar de remschijven, die achter 360 en voor zelfs 380 mm meten. De voorste én achterste elektromotor zijn uniek voor de GT en aanzienlijk krachtiger dan de exemplaren in de reguliere AWD. Ten opzichte van die variant is de GT zwaarder, met een gewicht van maar liefst 2.081 kg. Dat is vrijwel onvermijdelijk met een EV van dit formaat, maar er is wel veel moeite gedaan om dat gewicht in goede banen te leiden. Een elektronisch slipdifferentieel aan de achterzijde moet voor meer grip en een dynamischer karakter zorgen, waarbij de auto op hoge snelheid eerder licht overstuurd dan onderstuurd moet reageren. Dat karakter is nog wat te versterken door te spelen met de rijmodi, heel handig met knoppen op het stuur. Als dat niet genoeg is, is er zelfs een heuse Drift Mode. Die proberen we op de openbare weg niet uit, maar in theorie is het daarmee gemakkelijk om dwars te gaan met je elektrische cross-over.

Sneller dan de Mustang Mach-E GT

Heel indrukwekkend allemaal, zeker van een merk als Kia. Dat Ford met een Mustang Mach-E GT op de proppen komt, past immers heel wat beter in het plaatje, net als het wat lompe en vermakelijke karakter van de Amerikaan. De Kia is echter sneller, zou dus minstens zo speels moeten zijn en kost bovendien minder. Hij kost € 63.595 en dat is een uitstekende deal, want voor dit geld is er simpelweg niets snellers of krachtigers. Nu nog zelf rijden!