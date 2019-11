Karma Revero nu ook als GTS

De Revero GT die Karma in april van dit jaar liet zien, was een technisch herziene versie van de oude Revero, een auto die op zijn beurt weer een aangescherpte versie was van de oude Fisker Karma. De Revero GT is een elektrische auto met een range-extender. Onder de kap een van BMW afkomstige driepitter die kan bijspringen als de twee op de achteras gemonteerde elektromotoren even geen energie meer kunnen vinden. Het vermogen: 530 pk en 510 Nm. Deze Revero GTS is de nieuwe sportversie van die Revero GT. De GTS is niet krachtiger dan de reeds bekende versie, maar wel sneller!

De Revero GTS moet in zo'n 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen zoemen en daarmee is hij grofweg een halve tel rapper dan de reguliere Revero GT. De topsnelheid is begrensd op 210 km/h. Karma geeft de GTS niet alleen aangepaste software, maar ook een nieuwe uit één versnelling bestaande versnellingsbak. Karma rust de GTS-versie verder uit met zaken als een torque vectoring systeem zodat er ook in bochten mee geknald kan worden. Ook is het accupakket onder de loep genomen. De Revero GTS moet ruim 610 kilometer in plaats van 580 kilometer kunnen halen op één volle lading.

Vanbuiten onderscheidt de Revero GTS zich onder meer met GTS-badges van zijn GT-broer, al horen ook diverse uit koolstofvezel vervaardigde strips tot het GTS-feest. In de Verenigde Staten is de Revero GTS al te bestellen. De vanafprijs ligt daar op omgerekend € 135.000.