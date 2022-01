Jeep 'Commander' op Europese bodem

Jeep onthulde vorig jaar in Brazilië de Commander: een zevenzitter met drie zitrijen die in het gamma dient als extra praktische broer van de Compass. De Commander was in eerste instantie niet voor de Europese markt bestemd, maar recente spionagefoto's laten het model toch op Europese bodem zien.

Op de spionagefoto's is namelijk vrij duidelijk het silhouet van de Commander te zien. Ook de voor- en achterbumper, verlichting en de grille zijn van het prototype zijn - voor zover zichtbaar - identiek aan de Commander. De SUV rijdt op Duitse platen zijn rondjes op de poolcirkel, wat doet vermoeden dat Jeep een zevenzits variant van de Compass klaarstoomt voor de Europese markt. Het zou anders lastig te verklaren zijn waarom het merk een recentelijk onthuld model weer terug de camouflageverpakking in duwt.

De Nederlandse importeur is er in ieder geval van overtuigd dat de Commander hier niet op de markt komt, zo blijkt uit navraag. Bij de importeur is de komst van een grotere Compass onder een andere naam, bijvoorbeeld 'Grand Compass', eveneens niet bekend. Dat maakt deze spyshots enigszins mysterieus. Wellicht dat Jeep later dit jaar alsnog een konijn uit de hoge hoed tovert, al is er ook een mogelijkheid dat deze 'Europese' Commander bijvoorbeeld wel op de Russische markt verschijnt.

Momenteel is de Commander alleen leverbaar op de Braziliaanse markt. Daar is hij leverbaar met een 180 pk sterke 1.3 viercilinder benzinemotor en een 170 pk sterke 2.0 viercilinder diesel. In Brazilië heeft de Commander een vanafprijs van omgerekend €32.600. Mocht Jeep op de proppen komen met een Europese variant van de 'Commander', dan is het niet ondenkbaar dat deze ook de plug-in hybride 4xe-aandrijflijnen uit de Compass meekrijgt. De Compass 4xe is leverbaar in twee smaken: met 190 pk of 270 pk. Later dit jaar weten we wellicht meer.