DS 3: zonder Crossback maar met nieuwe elektrische aandrijflijn

In 2019 kwam het toen al enkele jaren eerder van Citroën losgeweekte DS met een opvolger van de DS3. De hatchbackkoets werd verruild voor die van een compacte cross-over en derhalve plakte DS de toevoeging 'Crossback' achter de modelnaam. Omdat er simpelweg geen DS 3 meer bestaat die geen 'Crossback' is, lijkt DS de toevoeging achteraf niet meer zo nodig te vinden. Eerder zagen we al dat de DS 7 Crossback het Crossback-deel van zijn naam tijdens zijn recente opfrisbeurt verloor en nu ondergaat de DS 3 Crossback een vergelijkbare behandeling.

De nu simpelweg DS 3 geheten cross-over krijgt een herzien front met daarin nieuw ingedeelde ledkoplampen. De uitlopers van het zwarte frame om de vernieuwde grille lopen voortaan niet meer door onder de koplampen. Net als grote broer DS 7 heeft de DS 3 nieuwe led-dagrijverlichting in de vorm van twee verticale en niet meer onderbroken ledlijnen op de hoeken van de bumper. Afhankelijk van de uitvoering is de grille ingevuld met glanzend zwarte of diamantvormige en chroomkleurige accenten.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen minder ingrijpend. DS maakt melding van 'scherpere lijnen', al moet je daar wel heel goed voor kijken. Merknaam DS Automobiles staat voortaan uitgeschreven op de rvs-sierstrip die de achterlichten met elkaar verbindt. DS brengt verder nieuwe 17 en 18 inch grote wielen en twee nieuwe parelmoerlakken naar de DS 3. Het dak is in Perla Nera Black en Carat Grey uit te voeren. In het interieur van de DS 3 schroeven de Fransen een nieuw stuurwiel en voortaan staat er standaard een 10,3-inch groot, nieuw infotainmentscherm bovenop het dashboard.

Elektrische DS 3 E-Tense

Net als voorheen is er ook weer een elektrische variant. Die elektrische versie krijgt weer de E-Tense-toevoeging en heet dus voortaan DS 3 E-Tense. Interessant: deze krijgt een nieuwe aandrijflijn. De DS 3 Crossback E-Tense had een 50 kWh accu en een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor. De nieuwe DS 3 E-Tense heeft een 54 kWh accu en een 156 pk en 260 Nm sterke elektromotor. De elektrische actieradius bedraagt tot 402 kilometer. Voorheen moest je met 341 kilometer genoegen nemen. Het accupakket kan voortaan met tot 100 kW volgeladen worden en is in 25 minuten van 0 tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met verse stroom. Het accupakket zit onder de zitplaatsen en onder de middentunnel. Reken er maar op dat deze elektrische aandrijflijn straks ook in de elektrische versies van auto's als de Peugeot 2008, 208, Opel Corsa en Mokka komt te liggen.

De DS 3 zal in Nederland ook leverbaar zijn met benzinemotoren. Er komt een 100 pk sterke 1.2 PureTech met een handgeschakelde zesbak en met een PureTech 130-benzinemotor die aan een achttraps automaat is geknoopt.

De prijzen van de vernieuwde DS 3 volgen in oktober, bestellen kan pas vanaf midden januari.