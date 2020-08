Jaguar's V8 blijft, ondanks sluiting motorenfabriek

De toekomst van de alom gebruikte V8 van Jaguar Land Rover leek in gevaar te komen door de aanstaande sluiting van de motorenfabriek in Bridgend. Er is echter goed nieuws; men gaat gewoon door met deze krachtbron.

Jaguar (en Land Rover) brengt de productie van zijn AJ-V8 onder in Fords motorenfabriek in Bridgend. Dat is een deal die nog stamt uit het tijdperk dat de merken nog onder Ford vielen en die werd verlengd tot en met dit jaar. Hoewel in 2017 een breuk tussen Ford Bridgend en JLR werd bekendgemaakt, bleek dat dus toch niet helemaal het einde te zijn. Nu staat echter de volledige sluiting van de fabriek op de planning en dus is er opnieuw onzekerheid over de toekomst van de heerlijke supercharged achtpitter.

Die onzekerheid wordt in gesprek met het Britse Autocar weggenomen door Jaguar. Uit een verklaring van Jaguar blijkt dat men de productie van de V8 overhevelt naar de eigen fabriek in Wolverhampton. Voorlopig blijft de V8 dus gewoon aan. Een andere mogelijke optie voor JLR was het inkopen van een V8 van BMW geweest, maar dat is vooralsnog niet nodig. JLR en BMW hebben onder andere al een samenwerking op het gebied van hybride aandrijflijnen.

De AJ-V8 loopt in de basis al mee sinds 1996 en is in de loop der jaren in tal van auto's van Jaguar en Land Rover gelepeld. Hij was er in diverse maten, van 3,2-liter tot (bij de huidige tweede generatie van het blok) 5,0-liter. Die laatste heeft er dus ook nog eens een supercharger bij om het uiterste eruit te halen; vermogens tot 600 pk (Jaguar XE SV Project 8). Momenteel maken de Jaguar F-type en de Range Rover (Sport) Supercharged gebruik van dit blok. Zoals gezegd staat er ook een V8-versie van de nieuwe Defender op de planning, die vanwege deze nieuwe zekerheid voor de toekomst dus waarschijnlijk ook deze AJ-V8 in de neus heeft liggen.