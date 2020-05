Ford herstart laatst gesloten Europese fabriek

Ford zet vanaf vandaag zijn werknemers in de Britse Dagenham Engine Plant en Bridgend Engine Plant weer aan het werk. Daarmee pakt het merk ook in zijn als laatste gesloten Europese fabrieken het werk weer op.

Eerder opende Ford al zijn fabrieken in bijvoorbeeld Duitsland en ook in het Spaanse Valencia is het werk weer opgepakt. De twee motorenfabrieken in Groot-Brittannië waren de laatste faciliteiten die nog dicht bleven vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanaf vandaag mag het werk in Essex en Zuid-Wales echter weer worden opgepakt.

Dit gebeurt net als bij alle fabrieken onder strikte voorwaarden en met zoveel mogelijk afstand tussen de werknemers. Waar twee medewerkers aan een motorblok werken, hangt voorlopig een plastic scherm tussen hen beiden in. Verder draagt iedereen mondkapjes of andere beschermende kleding. Daarbij draait de productie vooralsnog niet op volle toeren. Fabrieksmedewerkers die nog niet op de werkvloer nodig zijn, werken voorlopig nog vanuit huis.

In de Bridgend Engine Plant worden diverse motoren gebouwd. Normaliter werken hier zo’n 1.700 medewerkers aan motoren als de 1.5 EcoBoost uit de Focus of het hart van de Fiesta ST. De 1.830 medewerkers in de Dagenham Engine Plant zetten hun tanden in verschillende TDCi-diesels.