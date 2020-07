Land Rover Defender krijgt V8

Net als z'n voorganger komt ook de nieuwe Land Rover Defender beschikbaar met een achtcilinder. Op een kakelverse set spionagefoto's is de Defender V8 op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

De nieuwe Land Rover Defender is beschikbaar met een reeks vier- en zescilinders, maar daar blijft het niet bij. De Defender komt namelijk zeer waarschijnlijk beschikbaar met een V8. Een plakkerloos testexemplaar van de tot op het kleinste boutje vernieuwde Defender is op een nieuwe set spionagefoto's op de Nürburgring-Nordschleife te zien, het illustere ruim 20 kilometer lange circuit waarop de Defender V8 aan de tand wordt gevoeld.

Het zijn vooral de twee sets dubbele uitlaateindstukken onder de bilpartij van deze Defender die verraden dat we hier te maken hebben met een van een V8 voorziene Defender, een versie waarvan de komst in de wandelgangen al even onderwerp van gesprek is. De aanwezigheid van vier knalpijpen wijst er bij producten van Jaguar Land Rover nagenoeg altijd op dat er voorin een V8 dienst doet. Het nog even afwachten of de machine afkomstig is van Land Rover zelf, of dat het merk bij BMW aanklopt voor de bekende 4.4 V8. Dit zou geen vreemde keuze zijn, daar Land Rover zijn eigen 5.0 V8 langzaam maar zeker uitfaseert.

Het is inmiddels zo'n twintig jaar geleden dat Land Rover de Defender in Nederland nog met een achtcilinder op de prijslijsten had staan. Tot 2002 leverde Land Rover zowel de Defender 90 als de 110 met een 3.5 V8 die het tot een weinig indrukwekkende 136 pk en 254 Nm schopte. Land Rover Classic heeft in 2018 nog een gelimiteerde Defender Works V8 geleverd, een Defender met een 405 pk sterke V8 onder de kap. Dat vermogen zal de nieuwe Defender met V8 zeer waarschijnlijk makkelijk overtreffen. Reken erop dat de nieuwe Defender met V8 zo tussen de 450 en 500 pk onder de kap krijgt. Een mooie concurrent voor de veel zwaardere Mercedes-Benz G-klasse in AMG-trim.