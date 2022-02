Jaguar werkt aan eigen 'Panthera' gedoopt EV-platform

Jaguar wordt per 2025 een volledig elektrisch merk en daar heeft het natuurlijk ook een dedicated EV-platform voor nodig. Dat gaat Jaguar zelf ontwikkelen, tegen eerdere verwachtingen in.

Krap een jaar geleden zorgde Jaguar voor aardig wat opschudding door aan te kondigen dat het per 2025 enkel nog volledig elektrische auto's verkoopt. Het merk dat toch vooral naam maakte met luxe en sportieve auto's met forse motoren, moet zichzelf daarvoor opnieuw uitvinden. Hoewel het met de I-Pace al enkele jaren een EV in huis heeft, staat elektrificatie bij de Britten verder nog behoorlijk in de kinderschoenen. Het was dan ook niet heel verrassend dat de CEO, Thierry Bolloré, in maart nog zei dat het mogelijk bij een andere fabrikant wilde aankloppen voor een EV-platform.

Dat gaat toch niet gebeuren, zo verklaart Bolloré nu volgens het Britse Autocar. Jaguar grijpt ook niet naar een bestaande basis van moederbedrijf Tata en ook het door zustermerk Land Rover gebruikte MLA- en geplande EMA-platform komen er niet aan te pas. Jaguar zet zijn eigen EV-basis in de steigers: Panthera. Die naam is niet geïnspireerd op een Amerikaanse metalband, maar op de familienaam van katachtigen waar ook de jaguar bij hoort. Leuk gevonden.

De reden dat Jaguar toch voor een eigen basis gaat, zou te maken hebben met de nieuwe visie op het merk. Jaguar wil namelijk opschuiven naar Bentley-territorium, zoals Bolloré in juni bekendmaakte. Een hoger in de markt staand merk met een ander modellengamma dan we nu gewend zijn. De XE, XF, E-Pace, F-Pace en mogelijk ook de F-type houden het na deze generatie waarschijnlijk voor gezien. Een nieuwe XJ is waarschijnlijker. Die komt dan dus ook op de Panthera-basis te staan, want vorig jaar schoot Jaguar de al ver in ontwikkeling zijnde nieuwe XJ nog af. Die troonde namelijk nog op de MLA-basis waarop ook de nieuwe Range Rover rust. Juist die basis legt Jaguar naast zich neer ten gunste van het Panthera-platform. Dat platform zou het makkelijker maken om met een meer 'eigen' Jaguar te komen dan wanneer het een bestaande basis van een andere fabrikant zou aanspreken.

De Britten zijn de moeite van het volgen waard in de komende jaren. We mogen immers, als we de woorden van Bolloré mogen geloven, echt een heel nieuw Jaguar verwachten.

Afgebeeld: de volledig elektrische Jaguar Vision Gran Turismo SV