Jaguar toont elektrische roadster met 1.020 pk

Jaguar staat op het punt zijn complete modellengamma om te gooien. Op de I-Pace na lijkt geen enkel bestaand model nog een lang leven beschoren en directe opvolgers van auto's als de XE en XF lijken niet in het vat te zitten. Hoewel het een vloot nieuwe modellen goed kan gebruiken, trekt Jaguar nu het doek van een volledig elektrische eenzitter. Is het merk alle grip op de werkelijkheid verloren? Welnee, de Vision GT Roadster waar we het over hebben, bestaat namelijk puur en alleen in digitale vorm en zal ook nooit in tastbare vorm verschijnen.

De Jaguar Vision GT Roadster is namelijk een auto die het merk speciaal voor racegame Gran Turismo 7 heeft ontworpen. De pixelscheurneus is het vervolg op de Vision GT Coupé die het merk in 2019 voor het vorige deel van Gran Turismo had bedacht. Omdat Jaguar zich niet heeft laten hinderen door al te veel restricties is het op papier natuurlijk weer lekker los gegaan. De Vision GT Roadster zou net als zijn dichte digitale broertje namelijk over drie elektromotoren beschikken, die tezamen 1.020 pk en 1.200 Nm op het virtuele asfalt brengen.

De carrosserie van de Vision GT Roadster zou vervaardigd zijn uit composieten van koolstofvezel en aluminiumlegeringen, al gaat het in feite dus om een slechts uit ééntjes en nulletjes opgebouwde auto. De specificaties zijn dan ook lekker absurd. De Vision GT Roadster moet in 1,65 seconden een snelheid van 97 km/h (60 mph) kunnen halen en houdt pas op met versnellen als hij een snelheid van 410 km/h bereikt.

Natuurlijk komt de Vision GT Roadster niet op de markt en hetzelfde geldt voor de Vision GT Coupé. Toch geeft de nieuwe knotsgekke virtuele racer een leuk beeld van wat Jaguar zou maken als het niet zou worden gehinderd door realiteitszin. Zeg nu zelf: bijzonder oogt de creatie wel!