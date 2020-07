JAC voegt X4 aan line-up toe

De Chinese fabrikant JAC liet in mei dit jaar schetsen zien van de X4 en X8, auto's waar BMW vanwege de naamgeving wellicht minder blij mee zal zijn. De X4 is nu in productievorm aan de Chinese consument voorgesteld.

Het Chinese staatsbedrijf JAC Motors voert onder meer een modellijn die de Jiayue-aanduiding krijgt, gevolgd door een combinatie van een letter en een cijfer. Deze Jiayue-modellen staan hoger in de markt gepositioneerd dan hun reguliere zustermodellen. Begin dit jaar liet het bedrijf al de Jiayue X7 zien, een SUV die straks gezelschap krijgt van de kort geleden geschetste X8. Daarnaast komt het merk nu met de Jiayue X4, een compacte cross-over die eigenlijk minder nieuw is dan je denkt.

De Jiayue X4 is namelijk de vernieuwde versie van de eind 2018 gelanceerde JAC S4 (foto 12 en 13). De X4 krijgt echter een compleet nieuwe neus aangemeten, een voorkant met vooral veel horizontale lijnen en een stel scherpe hoeken. Ook aan de achterzijde is JAC grondig te werk gegaan. Hier zien we eveneens nieuwe, scherp gesneden verlichting. De lampen worden nu met elkaar verbonden door een doorlopende lichtbalk in plaats van door een chroomstrip. Ook het binnenste van de Jiayue X4 is anders dan dat van zijn S4-broertje, al hebben de verschillen vooral te maken met de plaatsing van de knoppen. Daarnaast is de X4 er voortaan met een volledig digitaal instrumentarium.

De Jiayue X4 meet 4,41 meter in de lengte, is 1,8 meter breed en 1,66 meter hoog. Daarmee is hij wat formaat betreft vergelijkbaar met auto's als de Nissan Qashqai. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,62 meter. De bagageruimte bedraagt 520 liter. De voorwielaangedreven SUV komt onder meer op de markt met een 150 pk sterke geblazen 1.5, een machine die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak maar die ook met een automaat verkrijgbaar is. De vanafprijs van de Jiayue X4, die niet naar Europa komt, is vastgesteld op omgerekend nog geen €10.000 ...