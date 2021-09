De uitfasering van de verbrandingsmotor zit eraan te komen. In 2035 moet het in de Europese Unie zover zijn, het voorstel ligt momenteel op tafel. Italië lijkt een aantal van zijn kroonjuwelen, waaronder Ferrari en Lamborghini, echter te willen beschermen tegen dit aanstaande verbod. De Italiaanse overheid is daar momenteel over in gesprek met de Europese Commissie.

Een brullende V8 of een jankende V12: in de nabije toekomst lijkt er geen plek meer voor te zijn in de auto-industrie. Of toch wel? Roberto Cingolani, de Italiaanse minister voor 'ecologische transitie', zei in een interview met Bloomberg dat de Italiaanse overheid inzet op een uitzondering in de Europese regelgeving voor de 'high-end'-autofabrikanten. Volgens hem opereren deze fabrikanten namelijk in een niche en zou een uitzondering op de regels op zijn plaats zijn. "Deze auto's hebben zeer speciale technologie en accu's nodig voor de transitie", aldus Cingolani. Hij benadrukt daarbij tevens dat het van belang is voor Italië dat het land dat zelfstandig kan produceren.

Daarmee lijkt Cingolani een elektrische toekomst voor de supercarfabrikanten dus niet uit te sluiten. Hoe een eventuele uitzondering op de EU-regelgeving er dus uit zou moeten gaan zien, is nog niet duidelijk. Wel voegt de minister toe dat hij "ervan overtuigd is dat het geen probleem gaat vormen." Cingolani is overigens geen onbekende in de Italiaanse supercar-industrie: hij was voorheen een niet-uitvoerend bestuurder van Ferrari.

Elektrificatieplannen

Ferrari heeft aangekondigd dat zijn eerste EV in 2025 moet verschijnen. Daarnaast heeft het merk per 1 september een nieuwe CEO die afkomstig is uit de technische industrie. Hij moet het raspaardje klaar gaan stomen voor de toekomst. Lamborghini komt 'over enkele jaren' met een elektrisch model, terwijl Maserati beduidend ambitieuzere elektrificatieplannen heeft: ieder model van de drietand moet namelijk ook als EV op de markt gaan komen. Of de uitzondering op de regels er uiteindelijk komt, en voor welke fabrikanten hij dan gaat gelden, zal later moeten blijken.