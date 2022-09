Italiaanse start-up Aehra komt met elektrische SUV

Er meldt zich weer eens een nieuwe speler in autoland die zich zegt te richten op elektrische mobiliteit. Nu is het een Italiaanse firma die luistert naar de naam Aehra. Het toont twee teaserplaten van een eerste model: een elektrische SUV.

We kunnen ons goed voorstellen als je door de bomen het bos niet meer ziet met alle start-ups in de auto-industrie. Niet zelden worden met veel bombarie één of meerdere studiemodellen gepresenteerd, om er vervolgens jarenlang niets meer van te horen. Of het Italiaanse Aehra die weg ook bewandelt? De tijd zal het leren. In ieder geval schotelt men ons nu de eerste beelden voor van een elektrische SUV, die voorlopig nog geen naam draagt.

De eerstgeborene van Aehra lijkt een behoorlijk extravagant gelijnde hoogpotige te worden, die het midden zoekt tussen een supercar en een SUV. Over de aandrijflijn en verwachte specificaties zwijgt men nog in alle talen. Wel belooft Aehra dat het 'alle bekende standaarden zal overtreffen' als het aankomt op comfort, ruimte, rijbeleving en klanttevredenheid. Het richt zijn pijlen op merken als Porsche en Mercedes-Benz met auto's die boven de €150.000 kosten. Ambitieuze woorden voor een bedrijf dat enkele maanden bestaat. De auto die we hier zien wordt in oktober in zijn geheel getoond. Later volgt er ook een sedan, die ook nog dit jaar onthuld wordt. In 2025 moeten de auto's op de markt komen. Ze hebben dus nog even.