Italiaanse Aehra vindt Europese partner voor accu’s

Aehra toonde eind vorig jaar de eerste beelden van één van de modellen waarmee het wil komen. De auto, die vooralsnog simpelweg ‘SUV’ heet, oogt behoorlijk futuristisch en is met zijn gelikte, lage koets eigenlijk niet eens zo SUV-achtig. Ook bijzonder is dat de auto een combinatie van vleugel- en vlinderdeuren heeft, zodat hij er met vier geopende deuren behoorlijk exotisch uitziet. Dat moet ook, want Aehra noemt deze auto ‘Ultra Premium’.

Bij zo’n label horen natuurlijk ook premium prestaties. Voor zover het stroomopslag betreft, komen die prestaties van een accu van Miba Battery Systems. Miba komt uit Oostenrijk en gaat volgens Aehra accupakketten leveren van 100 of 120 kWh. Laatstgenoemde zou een bereik van 800 kilometer op moeten leveren, dus met die 100 kWh-versie is vast ook goed te leven.

De batterijen worden niet zomaar van de spreekwoordelijke plank getrokken, maar zijn volgens Aehra speciaal voor de auto’s van dit merk ontwikkeld. Mede dankzij een maximum voltage van 925V is het snellaadvermogen behoorlijk indrukwekkend: Aehra spreekt van maximaal 350 kW. Ook zouden de accu’s en laadsystemen geschikt zijn voor bidirectioneel laden, zodat het mogelijk is om je hippe Aehra-SUV te gebruiken als stroomopslag voor bijvoorbeeld je zonnepanelen, of om je huis van stroom te voorzien als er elders een storing is.

Niet voor pure snelheid

We hebben de laatste jaren genoeg start-ups gezien om sceptisch te zijn, zeker ook als het gaat om dure ‘premiumauto’s’. Toch heeft Aehra wel íets wat voor ze spreekt, los van die Italiaanse komaf. Franco Cimatti, Chief Engineering Officer bij Aahra, geeft namelijk blijk van een ietwat eigenzinnige en goed doordachte kijk op wat zo’n auto moet kunnen. “We hebben niet de ambitie om auto’s te bouwen met 1 of 2 megawatt aan vermogen onder de kap. Zoiets is leuk om je vrienden te imponeren, maar betekent ook dat de energiereserve in de batterij in enkele seconden gehalveerd kan worden. We willen uiteraard uitstekende dynamische prestaties leveren, maar we hebben niet de ambitie om snelheidsrecords te breken. In plaats daarvan kiezen we voor een meer gematigde benadering, om zo te voorkomen dat de batterij overdreven groot moet worden. Dat zou de kosten, het gewicht, de complexiteit en het verbruik alleen maar opdrijven.”

Ondanks die flinke accu’s, lijkt Aehra dus niet simpelweg een enorme batterij in een loodzware auto te willen monteren om tot een redelijk bereik te komen. Afgaande op de uiteraard nog niet officiële cijfers moet de SUV inderdaad behoorlijk efficiënt worden: 800 kilometer op 120 kWh is vergelijkbaar met wat een Lucid Air presteert. En dat maakt ons dan toch weer wat sceptisch. In 2025 wil Aehra's de eerste auto's afleveren.