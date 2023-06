Elektrische topsedan uit Italië met 800 kilometer bereik

Wacht jij met smart op een luxueuze Italiaanse elektrische sedan als antwoord op auto's als de Mercedes-Benz EQE? Dan hoef je niet enkel te wachten tot Alfa Romeo of Lancia met een dergelijk model komt. De ambitieuze Italiaanse start-up Aehra brengt in 2026 namelijk niet alleen een wulpse elektrische SUV, maar ook met een wat de Italianen zelf een 'ultra-premium elektrische sedan' noemen. Zozo.

De nieuwe elektrische sedan van Aehra heet vooralsnog simpelweg Sedan, net als de SUV van het bedrijf nog altijd Aehra SUV heet. Designtechnisch is de Aehra Sedan overduidelijk een zustermodel van die SUV. Hij oogt aalglad en heeft een opvallend gebogen vorm die enigszins doet denken aan die van auto's als de EQE van Mercedes-Benz. Uitgebreide technische specificaties meldt Aehra nog niet, maar wat het wél over de auto zegt klinkt in ieder geval ambitieus.

Zo moet de Aehra Sedan - net als de SUV - een elektrisch bereik van zo'n 800 kilometer hebben. De batterijen die Aehra in de auto toepast zijn afkomstig van Miba Battery Systems waar het in mei een samenwerking mee aanging. Miba zou accupakketten van 100 en 120 kWh gaan leveren. Het bereik van 800 kilometer is voor de Aehra Sedan met het grootste pakket. Het 100 kWh exemplaar levert de auto ongetwijfeld ook een prima inzetbaar bereik op.

Dat Aehra wel van bombastische verkooppraat houdt, blijkt uit de manier waarop het bedrijf zijn producten aanprijst. Zo reflecteert de Sedan volgens Aehra "[...] het streven naar perfecte proporties waar Italiaanse architecten, kunstenaars en ontwerpers zich al eeuwen bezighouden". Helemaal op lucht gebaseerd lijkt dat niet, daar de Sedan opvallend vrij is van extravagante uiterlijke poespas als drukke vrouwen en wilde lijnen. "De Sedan is de antithese van de huidige barokke designcultuur," gaat Aehra dan ook verder. De Sedan is "vrij van onnodige versieringen, maar is vol emotie. Hij zet een nieuwe standaard van natuurlijke schoonheid neer in het segment van emissievrije ultra-premium mobiliteit." Gevalletje 'wij van WC-eend', maar we begrijpen waar de Italianen het over hebben. Beeld van het binnenste hebben we nog niet, maar dat komt vast aardig overeen met dat van de Aehra SUV.

Als de aandrijftechniek van de Sedan overeenkomt met die van de Aehra SUV, dan moet je rekenen op vermogens van 700 pk tot 815 pk. Ook naar de afmetingen moeten we nog even gissen. De Aehra SUV is 5,1 meter lang en heeft een wielbasis van 3 meter. De Aehra Sedan en SUV moeten in 2026 aan de eerste klanten geleverd worden. De auto's moeten niet in Europa, maar ook in Noord-Amerika, China en de Golfstaten op de markt komen.