Isuzu D-Max Arctic Trucks AT35: ultieme alleskunner

De Isuzu D-Max is van nature al een pick-up die bepaald niet bang is voor een modderpoel of zanderige helling, maar voor deze D-Max Arctic Trucks AT35 is in letterlijke zin nagenoeg geen enkele berg te hoog. Het gaat overigens nog om een pre-productiemodel, maar reken er maar op dat de in februari volgend jaar op in ieder geval de Engelse markt te verschijnen productieversie er nauwelijks van gaat afwijken.

Het getal '35' in de naam van deze heftig omgebouwde Isuzu D-Max, verwijst naar de diameter van het offroadrubber dat om de wielen van de pick-up is gevouwen. Dit zijn namelijk 35-inch grote exemplaren, joekels van een banden waar Arctic Trucks de wielkasten van de Isuzu behoorlijk heeft voor moeten uitbouwen. Daarnaast heeft de D-Max Arctric Trucks AT35 speciale dempers van de Duitse fabrikant Bilstein.

Isuzu meldt trots dat de D-Max Arctic Trucks AT35 naast een ruig uiterlijk ook een luxueus uitgevoerd interieur heeft. Het merk spreekt van speciale AT-stiksels in de hoofdsteunen, speciale vloermatten en lederen bekleding. Daarnaast heeft de auto onder meer een 9-inch groot multimediasysteem, gescheiden klimaatregeling en een audiosysteem met acht luidsprekers. Meer verwennerij komt in de vorm van een achteruitrijcamera, parkeersensoren en rijsystemen als cruise control en Forward Collision Warning. Isuzu houdt z'n lippen over motorische upgrades stijf op elkaar en dus verwachten we dat er onder de kap gewoon de 190 pk en 450 Nm sterke 3.0-liter grote dieselmotor ligt, de krachtigste machine die Isuzu in de D-Max levert.