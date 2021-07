Is dit de nieuwe BMW 2-serie Coupé?

De onthulling van BMW's nagelnieuwe 2-serie staat voor later deze week gepland, maar helaas voor BMW lijkt het er sterk op dat de nieuwe coupé al open en bloot op internet is te zien.

Op de Instagram-pagina van Wilco Blok, waar meer dan eens gelekt beeldmateriaal van nog te presenteren modellen verschijnt, is een plaat van de nieuwe BMW 2-serie Coupé te zien. Hoewel het in theorie om een illustratie zou kunnen gaan, lijkt het er op dat dit daadwerkelijk de nieuwe 2-serie Coupé is. Daar baalt men bij BMW ongetwijfeld stevig van, de nieuwe 2-serie Coupé beleeft zijn publieksdebuut namelijk officieel pas later deze week tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Eerlijk is eerlijk: eigenlijk is het uiterlijk van de nieuwe BMW 2-serie Coupé absoluut geen verrassing meer. Al in april vorig jaar doken - ook via Wilco Blok - foto's op van BMW's nieuwe sportieve compacte achterwielaandrijver. De nieuwe 2-serie Coupé krijgt relatief kleine koplampen met ertussen een brede, platte grille. Wie nog altijd wakker ligt van de grilles die BMW op de neuzen van auto's als de 4-serie en iX schroeft, kan dus rustig blijven ademhalen. Opvallend detail zijn de zijspiegelkappen van deze paarse 2-serie Coupé. Mogelijk hebben we hier een extra pittige versie van de nieuwe 2-serie Coupé voor ons, het M240i M Performance-model dat een plekje onder de in een later stadium te onthullen nieuwe M2 komt.

Die M240i krijgt een 374 pk en 500 Nm sterke 3.0 zes-in-lijn, zoals BMW al heeft bevestigd. Ook was reeds bekend dat de nieuwe 2-serie Coupé een ideale gewichtsverdeling van 50:50 heeft en dat de auto in z'n geheel tot 12 procent stijver is dan het uitgaande model. In tegenstelling tot de rest van de modellen in de 1- en 2-serie is de nieuwe 2-serie Coupé dankzij een ingekorte versie van het platform van auto's als de 3-serie een achterwielaandrijver. Later deze week meer!