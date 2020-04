Mysterieuze BMW gespot

De foto’s komen van de onvolprezen Wilco Blok, die vaker goed is voor een primeurtje. Wilco kreeg de foto’s toegestuurd van een onbekende volger die er verder niets over losliet. Duidelijk is wel dat de beelden bij BMW zijn gemaakt. Gezien de sportieve elementen – spoilertje, uitlaten, diffuser, dikke bumpers – is de 2-serie Coupé voor velen een logische eerste gedachte. Na de 2-serie Gran Coupé is het wachten onder liefhebbers immers op een nieuwe tweedeurs ‘2’, die in tegenstelling tot z’n vijfdeurs broertje nog gewoon over achterwielaandrijving en zes-in-lijnmotoren zal kunnen beschikken.

Het is jammer dat de auto niet iets meer op de flank kan worden bekeken, want de lengte van de overhang aan de voorzijde zegt veel over deze auto. Bij voorwielaangedreven, op het UKL-platform gebaseerde modellen is die overhang doorgaans een stuk groter dan bij achterwielaandrijvers, al is de achterwielaangedreven Z4 daarop de uitzondering.

Zo zou het in theorie ook om een sedanversie van de nieuwe 1-serie kunnen gaan. Die auto kan dan in Europa naast de 2-serie Gran Coupé worden gevoerd zoals de Mercedes-Benz A-klasse Limousine naast de CLA staat. Op dit moment is er ook al zo’n 1-serie sedan, zij het alleen voor de Chinese markt.

Gezien de Duitse kentekenplaten en het klaarblijkelijk sportieve karakter lijkt een nieuwe tweedeurs 2-serie nog de beste optie. Het vrij traditionele design past ook goed bij zo’n auto, die immers vooral traditionele liefhebbers zal moeten aanspreken. Het front is wat rustiger vormgegeven dan bij de 2-serie Gran Coupé, met name rondom de grille. Diens scherp gelijnde, optisch verbonden achterlichtpartij maakt hier plaats voor een stel afgeronde, eenvoudiger verteerbare lichtunits.