'Introductie nieuwe Jaguar XJ uitgesteld'

De tien jaar oude huidige Jaguar XJ staat te trappelen om het stokje door te geven aan een volledig nieuwe opvolger, maar dat lijkt nog even te duren. De nieuwe XJ, die in ieder geval ook een volledig elektrische aandrijflijn krijgt, wordt waarschijnlijk nog dit jaar onthuld en verschijnt in 2021 op de markt. Als de onthulling nog dit jaar plaatsvindt, is het logisch dat de auto ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar in de showroom staat. Die deadline wordt nu echter een stuk doorgeschoven, meldt The Sunday Times.

De XJ hoeven we waarschijnlijk pas eind volgend jaar op de weg te verwachten, zo klinkt het nu. De reden die aangehaald wordt voor de vertraging, is een bezuinigingsronde vanwege het coronavirus. "We blijven toegewijd aan onze langetermijnvisie en ons geplande portfolio blijft hetzelfde, maar deze ongekende situatie zal onvermijdelijk impact hebben op onze bestaande plannen", aldus een woordvoerder. Een directe bezuinigingsronde om door de coronacrisis te komen, zou oorzaak van de vertraging van de XJ zijn. Jaguar wil naar verluidt eerst zorgen dat de levering van lopende volumemodellen als de XE en F-Pace door de lastige periode geloodst wordt.

Het zal waarschijnlijk wel het wachten waard zijn. De XJ gaat de strijd aan met auto's als de Tesla Model S en waarschijnlijk ook de eveneens nog niet niet onthulde Mercedes-Benz EQS. Reken in dat geval op een EV met richting de 600 km actieradius. Het is nog niet helemaal duidelijk of de XJ ook weer met verbrandingsmotoren leverbaar wordt, maar dat ligt wel in de lijn der verwachting.